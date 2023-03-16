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16/03/2023

奧斯卡2023：20年後夢想成真！由越南難民走到奧斯卡寶座！關繼威的非一般星途，造就今天的最佳男配角

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Text: Christy

　　最新一屆奧斯卡得獎名單日前正式揭盅，除了新鮮出爐的影帝Brendan Fraser和影后楊紫瓊，這次勇奪最佳男配角的關繼威亦成為了全球熱話。關繼威除了贏得台下無數掌聲，更再次在國際大舞台上為亞裔演員爭光。其實這位越南出生的美國亞裔男演員，演藝之路並不如他人順暢，更曾淡出幕前近20年之多，對於關繼威，你又知多少？

 

曾為越南難民，後移居美國

 

 
 
 
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　　現年51歲的關繼威出生於越南，母親是香港人、父親則為越南華僑。關繼威於7歲時和家人以難民身份逃到香港，並入住難民營，其後才移居美國，在洛杉磯唐人街安頓下來。在奧斯卡的得獎感言中，他仍不忘小時候的經歷：「我的旅程從一艘船開始，我在難民營待了一年，現在我在這裏，荷里活的最大舞台上。」感動人心。

 

 
 
 
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自小與荷里活結下不解之緣

 

　　移居美國後，關繼威曾在一次機會下陪弟弟參加著名導演史提芬史匹堡的作品《奪寶奇兵之魔域奇兵》試鏡，本來並無意試鏡的他吸引了工作人員注意，邀請他一同試鏡，更藉此被史提芬史匹堡相中，獲得《奪寶奇兵》中Short Round的角色，在戲中更以廣東話和主角Harrison Ford對戲，盡顯其搞鬼精靈個性。

 

Source/ IMDB

 

　　除了《奪寶奇兵》，關繼威亦曾於香港電影中亮相，包括《1997飛虎奇兵》和由鄭伊健和張栢芝《無限復活》。在《無限復活》中，由關繼威飾演的賭徒王星的一幕「被妓女打劫」更令不少觀眾留下深刻印象。除了香港電影，他亦曾主演台灣電視劇《大太監與小木匠》，同樣飾演搞笑太監角色。

 

Source/ YouTube

 

下一頁：一原因令關繼威再闖荷里活？

 

 

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