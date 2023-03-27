演John Wick如演自己？奇洛李維斯前半生歷盡坎坷：接連痛失身邊摯愛，單身19年後終獲幸福

《殺神John Wick 4》日前正式上映，來到第四部曲，由奇洛李維斯飾演的主角John Wick繼續他的逃亡之旅，連場打戲叫人看得每分每秒都是緊張！電影上映後票房不俗，加上新加入的甄子丹，令不少粉絲都紛紛撲飛入場觀看。

在此先和大家重溫一下電影劇情，電影講述主角John Wick本是一名殺手，為妻子退隱江湖，後來妻子因病離世，為他留下一隻小狗，成為他生命唯一的支柱。只可惜小狗因一次事件被黑幫殺害，令John Wick決定重出江湖復仇。John Wick這位愛妻號背後的故事叫人心酸，但其實在現實中，奇洛李維斯曾同樣有過類似經歷，這位男神雖表面硬朗，一路走來卻絕不容易。

父母離異，自小居無定所

有著一副混血面孔的奇洛李維斯在黎巴嫩首都貝魯特出生，後來曾全家移到澳洲生活。可惜奇洛李維斯的父母在他2歲的時候離異，其後母親帶著他和妹妹搬到紐約，前後一共搬了5次家，直至母親改嫁給荷里活導演Paul Aaron。可惜好景不常，母親和繼父其後又再離婚，輾轉下奇洛李維斯一家再搬到了加拿大多倫多，一直居無定所的奇洛李維斯，這次在才真的算是定下來。

成功闖入荷里活，卻經歷好友離世

在二十歲出頭時，憑著俊俏的外表，奇洛李維斯成功當上演員。當時他在荷里活識認了他的好友River Phoenix，和奇洛李維斯一樣，River Phoenix都是在沒有父親的家庭中長大，成長背景非常相似，使二人份外投契，一拍即合。

可惜River Phoenix因濫藥而在1993年離世，當時年僅29歲的奇洛李維斯失去這位在荷里活和他一起奮鬥的摯友，令奇洛李維斯十分傷心。此後，奇洛李維斯更步入他的事業低潮，多套電影都被提名為「金酸莓獎」的最差男主角，可說是雙重打擊。

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