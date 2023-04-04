Let alone play anything：從〈Rain〉到輕之又輕的〈20220304〉，在坂本龍一的音樂中，感受共振

Up until then, I barely had the energy to listen to music, let alone play anything.

– Ryuichi Sakamoto

從巴哈、貝多芬到德布西，從現代音樂、西洋音樂，回到傳統音樂，從充滿實驗性到回歸純粹，坂本龍一對音樂的渴求在遇上音樂一刻，便從未停止過。教授曾自傳中提及，過去曾常聽古巴國寶級歌手Omara Portuondo的歌曲，有時聽著聽著更會流淚。然而，在教授的多首歌曲中，不管是淒美的〈Merry Christmas Mr. Lawerence〉，還是激昂的〈Rain〉，或是最後輕之又輕的〈20220304〉，相信也會有人和教授一樣，能在音樂中，找到力量。教授一生所作歌曲多不勝數，今次，和大家分享數個編者比較喜歡的大碟，在這個下雨天，沉浸於他與音樂帶來的共振。

《12》

音樂有療癒的功效，能夠修補我殘破的身軀和靈魂。

《12》是教授第15張個人專輯，也是給自己71歲的生日禮物。專輯收錄了12首歌曲，這些歌曲均創作於2021年至2022年期間。那時的他，忙於手術、治療，疲憊的身軀曾讓他一度無法再碰音樂，甚至無力去聽音樂。他形容《12》就像日記一樣，只要稍有精神，便會以最簡單的音符，記錄他的日常與生命，「從現在開始直至生命盡頭，我大概會繼續以這種『日記』的形式記錄我的生活。」聽著琴鍵發出的聲音，是靜謐的、也是緩慢的，是沉穩的，也有輕柔的……最後一首〈20220304〉，清脆的聲響就如風鈴，讓人宛如聽見了風的聲音與空靈的世界。

《Ryuichi Sakamoto: Playing The Piano 12122020》

《Ryuichi Sakamoto: Playing The Piano 12122020》是一場網上直播的現場音樂會，無法回放，但都刻錄了在這張大碟中。大碟收錄了不少教授的經典歌曲，如〈The Sheltering Sky〉、〈The Last Emperor〉、〈Merry Christmas Mr. Lawerence〉等，以純鋼琴的形式呈現，安靜的聆聽教授沉澱過後的音樂世界。

《Out of Noise》

除了音樂，坂本龍一對生活、社會、世界同樣關心，他反核，所以在患癌期間，拒絕反射性治療，他一直在用自己的身體、音樂說話。繼以反戰為主題的專輯《Chasm》後，這張於2009年推出的專輯《Out of Noise》則記錄了大自然的變化，他不惜跑到了北極圈收音，以〈ice〉、〈glacier〉等名為命題，將融雪、流水記下。

《Beauty》

坂本龍一早期作為搖滾樂隊 Yellow Magic Orchestra 的一員，所推出的音樂和唱片在當時不管是日本還是美國，都引起了很大的迴響，電子音樂、合成器、混入民族色彩的組合讓人聽見了前衛；就算在YMO解散後，這股音樂氣流仍有很強的後勁。1987年與1989年，坂本龍一分別推出了第七張專輯《Neo Geo》與第八章專輯《Beauty》，而《Beauty》就是承襲了《Neo Geo》。專輯的特點在於沒有使用機械做出節奏，與以往的專輯大有不同，但依舊混合了他所探索的民族文化、沖繩民謠、非洲音樂等爵士及搖滾元素。教授表示，這張專輯是像回到YMO之前的風格，也想回溯至十多歲時，對民族音樂的追求。