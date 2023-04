「百樣玲瓏──卡地亞與女性」：逾300件Cartier珍貴典藏！展出經典自由鳥胸針、藍寶石美洲豹夾式胸針

瑪麗蓮夢露在《紳士愛美人》(Gentlemen Prefer Blondes)中,身穿粉色長裙,帶著鑽石首飾,高歌《鑽石是女孩最好的朋友》(Diamonds are a girl’s best friend)一曲,毫不掩飾的大唱Tiffany's、Cartier、Black Starr、Frost Gorham …… 這經典畫面唱出多少女士愛鑽石的心聲。

