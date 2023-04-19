米蘭設計週2023：遍佈城市角落的創意！別錯過這些可能觸動你靈感的展覽和設計

米蘭除了是一座時尚之都外，更是一座設計之城，而每年的米蘭設計周就是最好的例子，屆時將匯聚一眾建築師、設計師、藝術家等愛好者,讓這座城頓時化為一個充滿設計文化的交流平台。

第61界米蘭設計周／米蘭國際家具展（Milan Design Week／Salone del Mobile Milano）於日前開幕，以「For New, For Love」為主題，逾千個品牌及設計師參展，橫跨室內設計、家具設計、時裝設計、工業設計的領域，帶來的最新裝置藝術、家具、照明、廚具、衛浴等作品。

主場館仍是來自世界各地的家居家品品牌的參展商，而場外沙龍Fuori Salone依舊充滿驚喜，多個展區如Brera、Tortona、Isola和5 Vie，均以不同主題帶來不同展覽，遍佈城市中的博物館、畫廊、建築遺址、古蹟、大學和公共空間等地，還有平時甚少對外開放的Showroom，也以設計之名，邀請大家參與這場盛事。

如此盛事，作品自然是目不暇給，在一眾品牌與設計師釋出的作品中，不難看見以重用、歷史、自然、遊戲、科技、空間等為靈感的作品，同時，「沉浸」（Immersive）這個字眼出現頻率也愈來愈高，但在不同設計師的詮釋下，又會有怎樣的呈現呢？話不多說，一起來看看今年米蘭設計週有哪些能夠觸動你靈感的作品吧！

#1 Walk the Talk – Moving Energy by Carlo Ratti Associati & Italo Rota

作品Walk the Talk – Moving Energy由意大利工作室Carlo Ratti Associati 和建築師Italo Rota打造，他們在米蘭市中心的Brera Botanical Garden裏建構了一條路徑，路徑上撲了過百塊瓷磚，這些瓷磚會隨著時間的變化而發出光和聲音，遠遠看去就宛如一個遊戲迷宮，亦呼應了以「未來實驗室」為主題的Brera展區。

#2 The Sea Deck by Michele de Lucchi and AMDL Circle

作品The Sea Deck位於米蘭的Darsena水道上，是建築師Michele de Lucchi 及其工作室AMDL Circle為遊艇品牌Azimut Yachts 打造的漂浮長廊，讓觀者感受古代水路的體驗；值得一提的是，長廊的甲板是由回收和磨碎的瓶塞製成，將廢料轉化為建築材料循環再用。

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#3 Floating Reflection by Ingo Maurer

來自德國的照明品牌Ingo Maurer在米蘭Porta Nuova城區以一道仿如光的作品劃破了城市的半空。作品由塗了熒光色的地毯和懸在半空的繩索組成，繩索採用了反光物料，反映了周邊環境的色彩、質地與氣氛，穿越城門，結合空間。