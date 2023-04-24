朱銘的始與終：擺脫了束縛與框架，是海闊天空的藝術人生

朱銘的木雕從苗栗走到全世界，令普通人以至藝術家都對每一件作品留下極度充實的感覺：那是從體積、重量和空間透出的力量。

得悉這位優秀的木雕藝術家離世消息時，衝擊的感覺也如初見其作品般巨大。

1938年出生於苗栗通霄，那是偏遠貧窮之鄉。戰火沒有放過這小鎮，失學的朱銘只得在田間放牧為家庭勞動營生。古文學藝術家俞大綱說，這種生活給予朱銘對大地和畜類一種親暱感，老百姓依賴大自然的樸質、勤勞亦由此磨練出來。（《朱銘的木刻藝術》）

朱銘第一位師父應算是苗栗宏光軒的李金川先生。他也是通霄人，早年就在當地的慈惠宮雕刻前殿橫樑人物，受人注目。十五歲起，朱銘就在李先生門下學習雕佛像和龍柱。後來朱銘在《從討生活到藝術創作》一文中自述，師父把技術傾囊相授。師父早已留意到這徒兒的粗獷風格，雖然這與民間工藝的要求相違，但沒有試圖改變他，反而表示欣賞。至今，朱銘美術館還存放了老師李金川的手稿。

隨李金川學習三年，朱銘開始以這手藝營生。這該算是純民間工藝的階段，而時間換來的是技巧的磨練和藝術的沉思。

隨著生活經驗的累積，朱銘一刀一刀的嘗試新風格，同時捕捉現實中的感覺，結果擺脫了民間工藝的格調而走上另一條創作之路。最大的改變，亦是人人皆能看出的，就是作品中保留刀鑿的痕跡，棄掉鎖碎的細節。筆者大膽認為，這是從形貌走向神貌的變化。回顧這階段，還是大約早於1959年便發生了。

由於這始終是一篇憶念文章，一時間也無法把這階段朱銘的很多作品仔細分析。

自1968年起，朱銘到台北拜師楊英風後，風格再有發展。

楊英風曾就讀多所院校，但台灣師範大學藝術系對他該是比較重要的，把楊先生歸類為學院派也在某種程度上對應。朱銘也受到楊英風的思想和風格影響，其後的作品透出的人文意味和哲思，應該與從學於楊先生頗有關係。蔣勳認為，朱銘曾受民間工藝的訓練，在楊先生的薰陶下，終於完全擺脫了束縛，海闊天空地嘗試各種可能，並促使1970年以後大批優秀作品的誕生。（《優秀的木雕工作者──朱銘》）

縱是把朱銘1970年後的重要作品略作分析，也不是一篇幾千字的文章可能辦到的。這裏只能點水式談到形成朱銘風格的早期背景。

溯源對於把握一位如此成就非凡的藝術家的風格十分重要。今天朱銘的肉身告別了人間，把他最早和最後的日子一起來看，特別令人觸動。至於處於中間、創作成果豐碩的黃金歲月，總不能離開起始和終結這兩端來詮釋。

朱銘揚名國際的「太極」系列以至其他作品，從來都沒有冗長的文字刻銘。然而世人卻可以在心中閱讀到大師「仰則觀象於天，俯則觀法於地」的藝術根源，以及作品「莫知其始，莫知其終」的藝術突破。這可說就是朱銘的宇宙吧。