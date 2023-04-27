由電影《樹大招風》到劇集《三命》、《打天下2》，導演黃偉傑：讓我攀險峰！

「我拍片未試過沒獎，聽起來很囂張，但這就是我的壓力……由我拍《快門》、《變臉》拿國際獎項，以至得到金像獎，雖然未有奧斯卡，但在香港來說已是大獎項……」導演黃偉傑Vicky如是說。

2016 年，Vicky與許學文、歐文傑三位新晉導演合導《樹大招風》，橫掃多個獎項，包括第36屆香港電影金像獎最佳導演、最佳電影等。《樹》片中，Vicky 負責三大賊王之一卓子強（陳小春飾）的故事，其人放浪狂躁，又喜歡挑戰難度。卓子強初登場就綁架了城中首富的兒子，氣焰囂張的他一邊在首富家中大唱卡啦OK，一邊索贖金，視法紀如無物，是三位賊王中最張揚的一員。

Vicky新聞與傳播學系出身，跑過港聞，做過幕前播報，說話平穩、細緻、有條理，訪問期間說起電影資料時嫻熟有致（特別是荷里活科幻電影），一副記者模樣。這樣的一個人，卻自言和卓子強相似：「我的性格其實跟卓子強相近，我是一個攀山運動員〔暗喻〕……（熱衷）挑戰高峰，我的性格就是這樣，比較好勝，我會不斷挑戰自己。」

兒時興趣

70、80年代的荷里活經典科幻電影風靡了一整代人，Vicky也不能免俗，亦因此愛上電影，「很深印象是看Robocop，當他（主角）變成機械人走出來的時候，嘩！好帥啊！然後第一次看Predator，它脫下面具一刻，那一晚嚇得我睡不著。」

很多男生都喜歡科幻電影當中的人物、機械，但Vicky更深入，他一頭鑽進了科幻電影特效背後的世界。Vicky 說他和弟弟Ray少時將荷里活電影特技大師Stan Winston「當神一樣崇拜」。他特別欣賞電腦圖像（Computer Graphic）尚未出現時的電影特效製作：「Predator整個是organic（有機）的，一隻木偶裏面所有機關，背後有很多人操作，可能用remote control（遙控）、可能用wire（金屬線），後面有十幾個人控制一隻怪獸……以前會用很多low tech（低端科技），因為科技不進步，所以用很多很有想像力的方法，去實踐觀眾想像不到的東西，這是我很欣賞70、80年代，甚至90年代的科幻電影的原因。」

年少的Vicky 曾想過投身電影道具製作，直至後來接觸了Star Wars （《星球大戰》系列），才發現電影不只是美術與技術，還有故事和哲學在其中：「二戰納粹的帝國主義，日本的軍國主義，還有西部牛仔的元素，武士道精神，和中國道家的『氣』，George Lucas將它改名叫the Force，其實出自《老子》…… George Lucas將他喜歡的東西，或者他認識的東西，用科幻包裝，講一個莎士比亞式的Space Opera（太空歌劇）。」

從沉迷技術，以至發現電影背後尚有更大的天空，更廣闊的「道」，令Vicky 明白自己其實喜歡說故事，立定了當導演的志向：「我視他（George Lucas）為偶像，如果有朝一日我能夠和他同處於同一個行業，或者同一個職業，對我來說是很大的成就。」

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