香港藝術書展「BOOKED」、Todd James個展，3個為長假期帶來衝擊的藝文活動！

濕潤的空氣總帶著絲絲慵懶與疲倦,似乎假期也懶於外出。另一邊廂,城市不會因為天氣而懶惰,發生在城市中的一些藝文活動不僅能帶來衝擊,還有靈感,難得長假期,不妨走出家門,讓這些藝文活動洗走這絲慵懶!



大館當代美術館「BOOKED:香港藝術書展」



想尋找一系列藝術、設計等衝擊靈感的書籍,就不要錯過一年一度的大館當代美術館「BOOKED:香港藝術書展」!來到今年,藝術書展BOOKED已經踏入第五個年頭,而且愈來愈熱鬧。參展名單由本地到海外均有,包括艺鵠書店、亞洲藝術文獻庫、尼間麵包店等,以致海外的Printed Matter(紐約)、Nieves(蘇黎世)、onestar press/Three Star Books(巴黎)等,共超過80位藝術家、出版商、機構和書店參加。



除此以外,今年書展也帶來了新項目——「聲書相印」,朱珮瑿和Edward Sanderson(李藹德)共同策展,及何思衍合辦。聲音如何被記錄在紙上?印刷品也能觸發聲音?這個項目就是探討音樂/聲音如何被記錄,圍繞視覺與聽覺的重疊,從觀感上感受一個嶄新的體驗。



「BOOKED:香港藝術書展」

日期:4月28日至5月1日

地點:賽馬會藝方及F倉展廳

門票:40元(標準門票),30元(優惠門票)

查詢:BOOKED



Little Goody Two Shoes by Todd James



本地畫廊Over the Influence經常帶來海外當代藝術家的作品,並為其舉辦個展。今次帶來的展覽Little Goody Two Shoes是美國藝術家Todd James的個展。Todd James的作品以鮮豔的色調、簡約的幾何元素組成,雖然沒有特別的外貌特徵,但不難看見女性經常出現在畫家筆下,結合生活上的元素,營造輕鬆的氣氛。不過今次所展出的作品中,有數幅以戰爭為題的作品,雖依舊是具衝擊色彩,但同時帶著強烈的批判。



Little Goody Two Shoes

日期:5月4日至6月10日

地點:Over the Influence



「蛇貓狗畫展」by By Rex Koo



終日與貓為伴的香港本地畫家Rex Koo喜以流行文化為創作主題,日前於海港城美術館舉辦展覽——「蛇貓狗畫展」。展覽以元祖香港成人雜誌《龍虎豹》為創作靈感,帶來34幅作品。作品不見龍、虎、豹的露骨,反而是以蛇、貓和狗為主角,以可愛的造型、霓虹燈般的鮮豔色彩,建構一個玩味極濃的繽紛世界。Rex的創作帶著漫畫的故事性,34幅作品亦如一貫的手法,以故事形式貫穿,每幅畫就如一個漫畫框,循序漸進的訴說建構的故事。展覽開章以《小王子》的蛇吞象的比喻為引子,並節錄第一章的內文 —「大人們自己什麼也弄不懂,卻要人一遍一遍地解釋,他們永遠只看見自己想看到的東西。」以暗示性的手法,帶來具挑逗性的作品。



顧沛然個人展覽「蛇貓狗畫展」

日期:2023年4月27日至5月21日

時間:上午11時至下午10時

地點:「海港城美術館」(海港城海洋中心二階207號舖)

備註:畫展只准18歲或以上人士入場