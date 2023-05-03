《Ai Weiwei：Making Sense》：艾未未以65萬塊Lego重現莫奈的《睡蓮》，向已故父親艾青致敬

位於倫敦的Design Museum現時正在舉辦藝術家艾未未的大型個展——《Ai Weiwei：Making Sense》。時次展覽，是艾未未在八年以來，在英國的最大型展覽。展覽展出多件甚具規模的大型裝置藝術、雕塑和標誌性的系列作品，更有40逾件從未在英國展出的新作品，帶觀者走進一個關於價值與人文，藝術與行動主義的對話。



其中一件焦點作品《Water Lilies #1》以法國印象派畫家Claude Monet標誌性的睡蓮系列為靈感，以65萬塊Lego重現演繹他的晚期作品《Water Lilies》。作品是艾未未目前最大的Lego作品，為今次展覽的大熱話題。



《Water Lilies #1》並不是艾未未第一件以Lego堆砌的作品，早在2014年，艾未未已經使用Lego作為媒介，創作作品《痕迹》（Trace），拼湊176個政治囚犯的肖像。2015年在澳洲National Gallery of Victoria 的一個《Andy Warhol – Ai Weiwei》的展覽中，也以同樣手法「畫」出名人頭像與金句，並命名為《Letgo Room》。艾未未使用Lego創作的事件引起Lego公司的關注，並因不想涉及政治原因而停止售賣Lego給艾未未，最後這件作品使用了大量由全世界徵集而來的Lego完成的。



今次的《Water Lilies #1》長達15米，甚至比莫奈的原作還要長。艾未未創作這幅作品的原因是因為父親艾青十分喜歡莫奈。艾未未在接受媒體訪問時，提及自己的父親在成為詩人前，也愛畫畫，並且十分自豪自己曾在1920年代前往巴黎學習時，畫作曾入選巴黎的畫展。因此，他表示自己想做一些讓他父親感受自豪的事，向父親致敬。這件《Water Lilies #1》有莫奈《睡蓮》的色調與詩意，同時也夾雜了艾未未一直以來用作品說話的手法—— 畫面中有一扇黑色的門，這扇門為通往黑暗的門。



艾未未的名字就如一個反叛的代名詞，但反叛本身，也是相對的。他的作品帶著諷刺、批判、衝擊和反思，多件大型裝置藝術不僅帶來反思，還有強烈的觀感衝擊，如用陶瓷製成的《葵瓜子》和《河蟹》，以宋朝瓷製炮彈組成的《Untitled（Porcelain Balls）》、以25萬個宋朝茶壺壺嘴組成的《Spouts》、數千把古代斧頭和石器組成《Still Life》和以現成的1200多輛上海製的自行車所創作的《永久牌自行車》等等，數量、重複、密集、量產成了這些作品的形容詞，繼而引申至對於社會議題、文化、思想的延伸思考。



Ai Weiwei: Making Sense

日期︰即日起至7月30日

地址︰Design Museum 224-238 Kensington High Street, London W8 6AG

網址︰designmuseum.org



