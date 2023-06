《我們的青春日誌》邁向300場！編監導陳恩碩：外國能做到長壽音樂劇的普及化，為何香港不能？

談及長壽音樂劇,大家耳熟能詳的,離不開美國紐約百老匯、英國倫敦西區、甚至韓國大學路,每天都有戲劇及音樂劇上演。回看西區最長壽的音樂劇便是已經上演了34年的《悲慘世界》(Les Misérables)(1985 - 2019);而百老匯的《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)也陪著觀眾走過35年的時光(1988 - 2023)。香港不似國外,長壽音樂劇作為文化而言,似乎還很新鮮,甚至未成氣候,但陳恩碩卻早在七年前,已有這個念頭。

