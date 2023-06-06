《我們的青春日誌》邁向300場！編監導陳恩碩：外國能做到長壽音樂劇的普及化，為何香港不能？

一年365天，每天24小時，或許每分每秒都有事情在上演，但有些事能等，有些事則不能等。身為傳媒人，及時報導是工作的一部分，但有些報導卻能等。

2018年，由陳恩碩負責編劇、作曲、填詞、導演及監製的音樂劇《我們的青春日誌》舉行了20場試演；2019年，上演了10場；2020年，詢眾要求，音樂劇再度上畫，首44場門票全部售罄，惟上演至27場時，因疫情關係被迫取消。

過去三年，相信不僅是劇場，影院也影響甚大，但戲劇卻不同電影，必須在特定的條件下，方可能發生，而現場的張力也並非能透過攝影機而捕捉得到。經歷兩年的沉澱，《我們的青春日誌》在2022年捲土重來，以香港首個長壽音樂劇的形式亮相劇場。

談及長壽音樂劇，大家耳熟能詳的，離不開美國紐約百老匯、英國倫敦西區、甚至韓國大學路，每天都有戲劇及音樂劇上演。回看西區最長壽的音樂劇便是已經上演了34年的《悲慘世界》（Les Misérables）（1985 - 2019）；而百老匯的《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）也陪著觀眾走過35年的時光（1988 - 2023）。香港不似國外，長壽音樂劇作為文化而言，似乎還很新鮮，甚至未成氣候，但陳恩碩卻早在七年前，已有這個念頭。

陳恩碩這三個字對於觀眾而言，或許也是新鮮的，他寫下《我們的青春日誌》之時，正值17歲，七年過去了，音樂劇再度上演時，現在的他不過25歲。但戲劇於他而言，卻是一直伴隨著成長的夥伴。陳恩碩畢業於倫敦大學Royal Holloway，主修戲劇，碩士學位同樣主修戲劇和劇場，但要數他的音樂劇啟蒙之路，遠比大學早得多。《錫錫啤啤熊》是陳恩碩接觸的第一套音樂劇，「那時才三歲，看完之後，我就和爸爸媽媽說，也想像舞台上的演員一樣『玩』。」也正是這句童言，讓他和音樂劇埋下了緣分。

「外國能做到長壽音樂劇的普及化，為何香港不能？」

香港從不缺乏有經驗的演員，也不缺乏拿得出手的舞台，但談及讓戲劇普及化，卻總是感覺「到喉唔到肺」，看舞台、芭蕾舞劇、音樂劇似乎是一種儀式感，要提前買票，要提前預留日子……初次見陳恩碩時，是《我們的青春日誌》的新聞發布會，還記得當時看著「長壽」、「Long Run」的字眼，只覺得有點不可思議，便忍不住問他，為何這麼執著於此？

他帶著「既然國外能做到普及化，香港為何不能？」的問題，去思考在香港發展長壽音樂劇的可能性，同時也想打破這種距離感。「音樂劇其實娛樂性十足，而香港人喜歡娛樂，會看電影、會聽演唱會、會看串流平台，而做音樂劇其實就是想給香港的觀眾多一個娛樂的選項；但如果要這件事融入大家的生活、成為大家茶餘飯後的話題或娛樂，那必須是Long Run。」

做長壽音樂劇難度不僅僅在於整個劇團的持續性，場地也是一大難題。政府近年發展的文化經項目雖然已逐步浮出水面，西九文化區除了自由空間外，還有一些劇場在興建中；另一邊廂，隨著東九龍文化中心的落成，也會有中小型場地；但這些地方對於長壽劇來說，仍是一個問題。陳恩碩花了近乎一年時間去找場地，最終在葵涌一個地舖成立了爆炸戲棚，作為長期公開作表演的地方；「戲棚設於街道旁，是仿效國外的劇場，就是想讓路過的途人，可以很自然的走進劇場看一場劇目。」場外還設有與音樂劇同名的咖啡店「Ko’s Coffee」做呼應，讓整個劇場親民化。

「長壽音樂劇不一定要大型、震撼才能源源不絕的吸引觀眾。」

除了硬性的條件，若要實現Long Run，要看過一次的觀眾再次返場，表演如何打動人亦是關鍵吧？「一個完整的表演，從文本、舞台、燈效、音樂到演員的表演等，有很多東西不可或缺，當所有東西加起來後，就會形成一個協同效應。」陳恩碩還表示，如何用音樂、用歌聲去達到比說話更有力的效果，亦是音樂劇要做到且能做到的事，「只要整部戲都有這個層次的轉變，觀眾自然會被感染。」

拿百老匯或西區來與香港做對比，或許有些說不過去，畢竟香港沒有外國舞台劇長達數百年的文化底蘊。除了寫文本、寫歌、作曲等，陳恩碩也花了不少時間去研究國外長壽音樂劇的商業運營模式，直到有一次去韓國考察，發現大學路一帶已形成劇場的集中點，「那裏有不下20齣小型話劇和音樂劇，劇場也不大，只能容納一兩百人，但每天都有戲劇在上演，有些甚至已連續上演超過10年，或許韓國才是值得香港借鏡的地方」。看著韓國大學路都能形成這種文化，陳恩碩認為在香港要實現這「夢想」或許並不遙遠，「除了香港、新加坡、馬來西亞、甚至全球很多華人都說廣東話，廣東話的市場其實很有潛質，也一直存在，只是大家還沒找到一個方式去開拓；如果大家來香港旅行，會想起一套廣東話的音樂劇，這對於文化的推進也很有幫助。」

《我們的青春日誌》說的是青春、亦是熱血；是追夢、亦是遺憾，是友情、愛情、亦是親情……這些圍繞著我們成長的片段與話題，看似老土卻又真實。若人生總有遺憾，或許如何讓遺憾變得有價值才是意義所在。截止到2023年6月，《我們的青春日誌》準備邁向300場，持續上演將近一年。相比起國外的長壽劇，這個數字或許不代表甚麼，但在香港而言，卻是一步一腳印，一個劇團，一群演員，面對未知，空出一年或不等的檔期的賭注。

《我們的青春日誌》

地點：爆炸戲棚劇場 | 葵興葵榮路30至34號地舖

預訂門票：www.boomtheatre.com.hk