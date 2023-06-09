專找小男孩性侵？不乖就不能紅？BBC紀錄片揭示：日娛公司傑尼斯事務所陪睡內幕比邪教更恐怖？

有留意日本偶像的人都知道日本娛樂公司傑尼斯，這家公司是日本最有影響力的娛樂公司，專捧紅年輕男團及男藝人。前社長強尼．喜多川在娛樂行業更是呼風喚雨的人物，誇張一些來說，他在日本就像神一般的存在。但BBC早前釋出了一套紀錄片《獵食者：日本流行音樂的秘密醜聞》揭發了他性侵旗下未成年藝人，行為令人髮指。

男孩們溫馨宿舍，其實是老闆的後宮？

傑尼斯就像是一間男偶像工廠，自60年代開始一直培育出許多男偶像，包括木村拓哉、山下智久、龜梨和也、偶像團體<嵐>等等。但想不到在舞台上的風光背後，原來隱藏了黑暗的性侵事件。

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BBC紀錄片中提到，強尼．喜多川的家也被男孩們稱為——宿舍，他總會在未出道的練習生中挑選一些喜歡的男孩到家中作客，每晚有近20人，家裡有各種遊戲機、玩物，孩子們也享受一段其樂融融的時光。

片中講到，與男孩們吃完晚飯後，他便叫男孩們洗澡、上床睡覺。但是，這也是故事轉向駭人的開端。有時他還會幫男孩們洗澡，摸遍他們全身。在睡覺時，喜多川會爬上男孩的床，先是按摩，然後他便會將手伸到男孩的褲子裡，開始性侵。男生之間流傳著這樣的說法：「你必須忍耐，不然你不會成功。」

一名前傑尼斯藝人岡本開了記者發佈會，公開在自己身上發生的可怕事件：「第一次發生性侵時，是2012年3月，就在我中學畢業前夕。當時，強尼先生說，岡本快點睡覺吧。我相信在場的其他男孩都在想今天輪到岡本了。」他在性侵進行中全程裝睡，乖巧的他在第二天拿到了1萬日圓。岡本在2019年離開了傑尼斯，當時他已經留宿超過100次，被性侵15至20次。

因沒有媒體敢報道，性侵惡行維持40年之久？