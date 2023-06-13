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13/06/2023

「蜘蛛俠」暫別銀幕！Tom Holland新劇《擁擠的房間》上架，隨即宣布息影1年！為擺脫角色陰影，曾停用IG、戒酒，更打算剃光頭？

#精神健康 #蜘蛛俠 #Movie & Drama #荷里活 #Tom Holland #息影 #人格分裂 #心靈健康 #The Crowded Room #擁擠的房間 #多重人格 #24個比利
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Text: Christy

　　籌備近兩年，由「蜘蛛俠」Tom Holland主演的電視劇《擁擠的房間》日前正式於Apple TV+上架。這套心理驚悚片以著名小說《24個比利》為靈感，Tom Holland在劇中飾演多重人格者，將演技發揮得淋漓盡致。不過，在劇集上映之際，Tom Holland卻宣布因心理健康問題，需要暫別荷里活，決定休息整整1年，叫不少粉絲擔心！

 

《擁擠的房間》：由「蜘蛛俠」變身成人格分裂「比利」

 

　　《擁擠的房間》（The Crowded Room），以小說《24 個比利》為藍本，講述於1979年的紐約，Danny Sullivan（Tom Holland 飾）因一件槍擊案件被捕，在調查的過程中，Danny的神秘過去逐漸被揭開，迂迴曲折的故事也開始改寫Danny的命運。

 

 Source/ Apple TV+

 

　　在劇中，Tom Holland身兼製作和飾演男主角Danny Sullivan，角色原型為世界知名的多重人格分裂患者William Milligan，亦即是「比利」。William Milligan於22歲因時犯下三宗強姦案被捕入獄，在審訊過程中，他被診斷患有罕見的多重人格分裂患者，分別有24種不同的人格，最後William Milligan因此被判無罪，引起社會廣泛討論。


 

 下一頁：停用IG、戒酒、曾打算剃光頭

 

 

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