神級導演Christopher Nolan新作！重現原子彈之父的故事，頂級演員陣容、實景爆炸拍攝，期待！

Christopher Nolan（諾蘭）導演可算是近代最頂級的導演，他曾執導的《蝙蝠俠夜神三部曲》、《星際啟示錄》，及上年大熱電影《天能》都創下極高的票房，並獲獎無數。今年7月，他重塑原子彈之父——Oppenheimer奧本海默的故事。這部電影不但請來重磅卡士包括飾演主角的Cillian Murphy及鋼鐵人Robert Downey Jr.等，電影拍攝還使用了真實的爆炸場景，重現歷史上首次原子彈爆炸，絕對值得入場觀看！

上映日 ｜ 7月20日

頂級演員陣容！鋼鐵人演對手戲

諾蘭導演對拍攝的要求極高，所以電影中的演員一向都很有看頭。不過這次的電影比起以往集結了更多大卡士演員，每一個角色都由大熱電影的主角人物來飾演，其中包括飾演《鋼鐵人》的Robert Downey Jr.、因《穿Prada的惡魔》受到矚目的Emily Blunt、《火星任務》的Matt Damon、在《波希米亞狂想曲》中飾演皇后合唱團主唱的金獎影帝Rami Malek、以及新一代黑寡婦Florence Pugh等等。

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這次的電影是主角Cillian Murphy與Christopher Nolan合作的第6次，不過以往Cillian Murphy都是以配角出現，雖說是配角，卻也總讓觀眾留下深刻記憶，這次終於擔正主角之位。他曾在《蝙蝠俠夜神》中飾演反派「稻草人」，另外在《潛行凶間》、《無聲絕境II》、《潛逃時空》等都能看到他的身影。他與物理學家Oppenheimer的確有幾分相似，而從預告片中也能從他憂鬱的眼神中看出他心中亦正亦邪的矛盾。

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