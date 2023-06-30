七月藝遊 | 徐世琪威尼斯雙年展回應展、Magritte x LALIQUE超現實水晶雕塑

徐世琪隆重呈獻：宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O

繼去年代表香港參與威尼斯視藝雙年展後，徐世琪月前於M+舉辦展覽：宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O，以全新面貌展示藝術家在威尼斯視藝雙年展的作品。展覽圍繞一個具有懸浮能力的傳奇人物Lauren O為主線，分為兩個部分；第一部分主要展示了「Lauren O」的一些研究與手稿，以及多個不規則多邊形雕塑，從實心形態到空心框架，探索關於幾何學和宇宙的傳統概念。第二部分則是藝術家回應Lauren O的一系列作品，包括標誌性的頭髮刺繡《雀鳥集體名詞博物館》（2023），以及一部錄像作品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》，講述Lauren O與1960年代美國反戰運動催生的社會運動組織Laden Raven之間關係。



徐世琪隆重呈獻：宇宙最強之懸浮者 ── Lauren O

日期：即日起至10月8日

地址：西九文化區M+博物館



霓續 Vital Signs





霓虹燈是不少人對香港繁華街道的印象，在港產片的定格中，也免不了這曖昧的光暈，但隨著城市的發展，地區的重建，這些舊有的標識也被漸漸卸下……大館全新展覽「霓續」便是以香港獨特而鮮明的視覺文化形象為主題，細說這逐漸消失於街道的光景。展覽橫跨兩個區域，從01座複式展室到洗衣場石階，觀眾可再次見到被卸下的霓虹燈招牌重新亮起，其絢麗的色彩仿如將視線拉到一些經典電影中。展出的霓虹燈包括東方表行、南昌大押、大同老餅家、妙麗等，到了洗衣場石階，還可見到五個巨型霓虹燈招牌豎立在樓梯上，前後密集的排列宛如重現舊時的香港街角風景。



霓續 Vital Signs

日期：6月30日至9月3日

時間：中午12時至晚上8時

地址：大館01座複式展室，以及洗衣場石階



Magritte x LALIQUE



法國百年水晶品牌LALIQUE近日舉辦藝術展覽——Magritte x LALIQUE，以超現實主義藝術家René Magritte的創作為靈感、水晶為載體，展示品牌的6件新作。新作均以René Magritte的數幅經典作品作為藍本，包括語言與形象間相悖的《這不是煙斗》、極具形象的《紳士的帽子》、還有Magritte畫下至少十二幅以上的戴面具的蘋果《蘋果的秘密》，以及帶著印象派風格的《杯中沐浴》等，雖然水晶抹去了繪畫的色彩，但Magritte的超現實主義在晶瑩剔透下，還是別有一番風味，置於家中，別有生趣。

LALIQUE由René Lalique在1888年創辦，從珠寶到玻璃再到水晶，品牌以精緻的手工和不拘一格的風格而聞名，時至今日，品牌除了最初的香水瓶之外，已經發展成六大系列，包括裝飾擺設、室內設計、家俱、香水、藝術品及酒店等，詮釋藝術、工藝與生活品味這件事。



Magritte x LALIQUE 藝術展覽

日期: 6月29日（星期四）至7月11日（星期二）

時間: 上午10時30半至晚上8時

地址: 國際金融中心商場1層LA2

查詢：lalique.com