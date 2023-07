80年代其中一個最具標誌性的動作電影《奪寶奇兵》(Indiana Jones) 回歸,時隔15年,80歲的主角Harrison Ford帶著第五部曲《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)重上大螢幕,歷史學家Jones戴著經典的牛仔帽及皮鞭,再度踏上探尋古文物的冒險旅程!早前電影在康城影展舉行首映,放映結束後,現場名人拍起如雷的掌聲!相信普通觀眾也引頸以待許久了,如果正準備觀賞,不妨先睇睇電影3大看點!

