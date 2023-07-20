CHANEL與M+合作！推廣及保育電影文化，重新修復經典之作！

藝術與時尚就像生活靈感的延伸與對話，在互相交流間，產生不一樣的火花。而時尚品牌Chanel對於藝術的熱愛，可追溯自Coco Chanel女士的時代，而這份精神亦逐漸印在了品牌的DNA裡。

除了近年成立 CHANEL Culture Fund，提供CHANEL Next Prize支持藝術家與藝文活動外，品牌也有與不同機構合作，以各種方式推廣藝術的發展。繼去年支持M+戲院開幕節目《電影課程：女人拍電影》後，CHANEL與M+再度合作，展開為期三年的夥伴合作關係，包括冠名支持「CHANEL流動影像主策展人」一職，以推廣流動影像中心的活動。

自從M+開幕以來，西九的海旁便多了一份熱鬧，面海的M+幕牆還不斷上演著不同藝術家的委託作品，這些流動影像不僅僅只出現在大銀幕上，M+戲院則帶來了一系列小眾電影與紀錄片。時次合作，將以流動影像為主軸，推出不同項目，包括「鈎沉與遺珠」（Rediscoveries）、「殘像．留影」（Afterimage）、「M+修復」（M+ Restored）和「亞洲前衛電影交流庫」（The Asian Avant-Garde Film Circulation Library）。

「鈎沉與遺珠」和「殘像．留影」是M+戲院的一個常設系列，前者主力尋覓影壇的滄海遺珠，當中包括在1989年由侯孝賢執導的《悲情城市》，還有香港國際電影節協會定期委約本地及國際電影人製作「香港四重奏」和「美好」系列短片等，將那些隨著時間而被人忘懷的經典，重新呈現於大銀幕上；後者則以跨越形式與觀念界限的流動影像作品為主，混合紀實和虛構的紀錄片、散文／論文電影、錄像藝術與實驗電影，聚焦於創作者如何以具象／抽象的方式訴說故事。

而「M+修復」和「亞洲前衛電影交流庫」則是全新的項目，前者是一個全新的電影修復計劃，旨在保存香港豐富的電影文化歷史；後者則以研究與收藏為主，表彰與記錄歷代先鋒電影藝術家。除此以外，定期還會釋出一些嘉賓座談、大師班或工作坊，藉此讓大眾對電影文化更為了解。