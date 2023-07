和美術館展覽《羅尼·霍恩：非夢 亦夢》：當Roni Horn與安藤忠雄相遇，那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭

上一次看羅尼·霍恩Roni Horn的作品,是在人山人海的Art Basel,旁邊還佇立了兩名大漢,看著你看著她的作品……

那是一件由玻璃鑄造的半透明容器,既重又輕,就像矛盾的對立面;現在回想起來,心情也一樣,不知道當時是該走過去,還是不該走過去……

Roni Horn的作品類型很廣,從繪畫、攝影、文字到雕塑都有,但都並不複雜,大部分都是直白的展示其肉眼所能看見的,但欣賞這一系列玻璃雕塑的作品,「在哪看」/地點就變得重要。

看起來簡約,卻是耐人尋味的

由玻璃實心鑄造的一系列雕塑創作始於1990年代中期至今,有些重量更高達數噸。從高溫到冷卻,玻璃的形態也從液態變成固態;從側面看,雕塑保留了模具的印記,磨砂的表面帶著一點渾濁的感覺,但頂部則經火焰拋光至晶瑩剔透,其光澤感也中和了「實心鑄造」的重量感,與其形成強烈的對比,加上帶有弧度的線條,就宛如一個注滿水的容器。隨著步伐移動,伴著光影變化,原本靜止的作品變得「流動」起來,仿如鏡子般,映射著周邊的事物,捕捉了微風與陽光、臉龐與眼神。

Roni Horn的作品看起來簡約,卻存在著耐人尋味,若將其從Art Basel移至由安藤忠雄設計的和美術館,又會是怎樣的呈現?

光是安藤忠雄在建築裏的靈魂,而Roni Horn 的作品也離不開自然;

當他倆相遇,那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭。

和美術館(HE Musum)的最新展覽《羅尼·霍恩:非夢 亦夢》(Roni Horn, A dream dreamt in a dreaming world is not really a dream ... but a dream not dreamt is)是Roni Horn在亞洲最大的個人展覽,作品涵蓋繪畫、影像、雕塑等不同媒介,橫跨美術館三層樓。展出的作品不乏藝術家生涯中甚具代表的作品,包括玻璃雕塑系列、攝影作品《這是我,這是你》(1997 - 2000)、《你是天氣,第二部分》、《答案與提示,No.533兩隻蝴蝶從午間出發一》、雕塑作品《答案與提示,No.419我們漸漸習慣了黑暗一》、《一對金毯墊,獻給羅斯和菲利克斯》等。

展覽是藝術家與和美術館(HE ART MUSEUM)共同策劃的。在安藤忠雄有機而又散發著原始之美的建築線條下,作品肆意的穿梭在清水混凝土的柱子間,沒有約定俗成的敘事結構,不規則的展示空間中承載了點點偶發性。

和美術館是安藤忠雄在75歲時接下的項目,依舊以標誌性的清水混凝土為主軸,繼而結合「天圓地方」的概念,糅合原始與和靜之美。對於建築,安藤忠雄曾說過這樣一句話:「我希望建築能夠同時達成『簡明』,也希望達到擁有『深度』。建築應該是一個讓人在精神上能夠獲得充實飽滿力量的空間。」(I hope to achieve simplicity, but I also hope to achieve depth … I believe it is important that architecture should be a space where you feel spiritually empowered.)光,是安藤忠雄在建築裏的靈魂,而Roni Horn 的作品也離不開自然;當他倆相遇,那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭。Site-specific(特定場所)是他們的共通點,隨著陽光、雲朵、微風的變化,他們的作品亦隨之改變。

羅尼·霍恩:非夢 亦夢

