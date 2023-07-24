和美術館展覽《羅尼·霍恩：非夢 亦夢》：當Roni Horn與安藤忠雄相遇，那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭

上一次看羅尼·霍恩Roni Horn的作品，是在人山人海的Art Basel，旁邊還佇立了兩名大漢，看著你看著她的作品……

那是一件由玻璃鑄造的半透明容器，既重又輕，就像矛盾的對立面；現在回想起來，心情也一樣，不知道當時是該走過去，還是不該走過去……

Roni Horn的作品類型很廣，從繪畫、攝影、文字到雕塑都有，但都並不複雜，大部分都是直白的展示其肉眼所能看見的，但欣賞這一系列玻璃雕塑的作品，「在哪看」/地點就變得重要。

看起來簡約，卻是耐人尋味的

由玻璃實心鑄造的一系列雕塑創作始於1990年代中期至今，有些重量更高達數噸。從高溫到冷卻，玻璃的形態也從液態變成固態；從側面看，雕塑保留了模具的印記，磨砂的表面帶著一點渾濁的感覺，但頂部則經火焰拋光至晶瑩剔透，其光澤感也中和了「實心鑄造」的重量感，與其形成強烈的對比，加上帶有弧度的線條，就宛如一個注滿水的容器。隨著步伐移動，伴著光影變化，原本靜止的作品變得「流動」起來，仿如鏡子般，映射著周邊的事物，捕捉了微風與陽光、臉龐與眼神。

Roni Horn的作品看起來簡約，卻存在著耐人尋味，若將其從Art Basel移至由安藤忠雄設計的和美術館，又會是怎樣的呈現？

光是安藤忠雄在建築裏的靈魂，而Roni Horn 的作品也離不開自然；

當他倆相遇，那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭。

和美術館（HE Musum）的最新展覽《羅尼·霍恩：非夢 亦夢》（Roni Horn, A dream dreamt in a dreaming world is not really a dream ... but a dream not dreamt is）是Roni Horn在亞洲最大的個人展覽，作品涵蓋繪畫、影像、雕塑等不同媒介，橫跨美術館三層樓。展出的作品不乏藝術家生涯中甚具代表的作品，包括玻璃雕塑系列、攝影作品《這是我，這是你》（1997 - 2000）、《你是天氣，第二部分》、《答案與提示，No.533兩隻蝴蝶從午間出發一》、雕塑作品《答案與提示，No.419我們漸漸習慣了黑暗一》、《一對金毯墊，獻給羅斯和菲利克斯》等。

展覽是藝術家與和美術館（HE ART MUSEUM）共同策劃的。在安藤忠雄有機而又散發著原始之美的建築線條下，作品肆意的穿梭在清水混凝土的柱子間，沒有約定俗成的敘事結構，不規則的展示空間中承載了點點偶發性。

和美術館是安藤忠雄在75歲時接下的項目，依舊以標誌性的清水混凝土為主軸，繼而結合「天圓地方」的概念，糅合原始與和靜之美。對於建築，安藤忠雄曾說過這樣一句話：「我希望建築能夠同時達成『簡明』，也希望達到擁有『深度』。建築應該是一個讓人在精神上能夠獲得充實飽滿力量的空間。」（I hope to achieve simplicity, but I also hope to achieve depth … I believe it is important that architecture should be a space where you feel spiritually empowered.）光，是安藤忠雄在建築裏的靈魂，而Roni Horn 的作品也離不開自然；當他倆相遇，那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭。Site-specific（特定場所）是他們的共通點，隨著陽光、雲朵、微風的變化，他們的作品亦隨之改變。

羅尼·霍恩：非夢 亦夢

地址：和美術館 | 廣東省佛山市順德區北滘新城怡興路6號

時間：7月7日至10月7日 | 週二至週六 10am – 6pm

查詢：和美術館

https://www.hem.net.cn/mobile/en/exhibition/19