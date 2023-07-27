香港故宮文化博物館9月新展：「凝視三星堆」將展出120件逾千年文物，一探古蜀文明的高峰

香港故宮文化博物館自去年七月開幕以來，就不間斷的舉辦過12個大型展覽，包括聚焦華夏文化的專題展覽《紫禁萬象 — 建築、典藏與文化傳承》、《紫禁一日 — 清代宮廷生活》、《龍顏鳳姿 — 清代帝后肖像》、《凝土為器 — 故宮博物院珍藏陶瓷》，以及和世界重要博物館及文化機構合作舉辦的特別展覽《藝苑尋珍 — 列支敦士登王室收藏名品》、《金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器》和《百樣玲瓏 ─ 卡地亞與女性》等，都以獨特和明瞭的視角向觀眾訴說歷史、文化這件事。

在踏入開幕的第二年之際，香港故宮文化博物館日前都釋出下半年的全新展覽。除了常設展會定期更新展品之外，今年九月和十一月將迎來兩個大展，分別是「凝視三星堆──四川考古新發現」（「凝視三星堆」）和與英國國家美術館合辦為期四個半月的特別展覽，後者的詳情有待公佈。

三星堆位於中國四川省廣漢市城西的鴨子河畔，是青銅時代的文化遺址，同時也是考古重地。自1929年被無意中發現後，經考古團隊的研究和發掘，出土的文物將古文明歷史一再完善。三星堆的出土分為四期，第一期為新石器晚期，第二至四期為青銅文化時期，而出土的器件總類繁多，從象牙、陶器、石器、玉器到金器及青銅器，共計出土的編號文物高達13000件，當中還不乏國寶級的文物。

在三星堆被發現以前，黃河流域的夏商周時期被認為是最早的文明起源，但三星堆的出現，將時間推進了五千多年。兩年前，考古團隊又在三星堆遺址發現了500多件出土文物，將三星堆文化的歷史拼圖逐漸完善。新展「凝視三星堆──四川考古新發現」是香港故宮文化博物館與四川廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院共同合辦的特別展覽，將展出120件文物。展出的文物包括擁有逾千年歷史的青銅器、玉器、金器及陶器等，如戴金面罩人頭像、戴冠縱目面具、立人像等，當中不乏近年新出土的器件，以及首次離開四川的珍貴文物。

當然，三星堆文化還有很多不解之謎，作為古蜀文明的第一個高峰，距今約3700—3200年，而當中活躍將近一千五百年的巴蜀古國為何消失至今仍沒有答案，但相信隨著文物的發掘，歷史的拼圖又多了一條線索。

「凝視三星堆──四川考古新發現」

地址：香港故宮文化博物館8號廳 | 九龍西九文化區博物館道8號

門票：港幣150元正（可參觀展廳1至7及8），半價特惠門票**為港幣75元正

查詢：香港故宮文化博物館