Who is Madame Song？「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，揭開時尚教母的傳奇故事

繼「草間彌生：一九四五年至今」後，M+ 西展廳帶來了另一個特別展覽——「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」。展覽分為五個展區——「誰是宋女士」、「藝術先鋒」、「商界精英」、「時尚教母」、「文化大使」，從藝術、時尚、電影等不同面向出發，展出逾320件作品，向觀眾介紹及訴說當中的「女主角」宋懷桂，剖析她於1980至2000年代間在中國藝術、電影、音樂及時尚領域的影響力。

誰是宋懷桂？

誰是宋懷桂？這是當編者收到展覽邀請時，心裡萌生的第一個問題，而這個問題在展覽首部分「誰是宋女士」便開始像剝洋蔥般，一層一層地被剝開。

宋懷桂在世時，被人尊稱為「宋女士」／Madame Song，她的一生可用多姿多彩去形容；從藝術家、設計師到模特、演員，甚至商人，她涉足的行業與範疇甚廣，擁有多重身份，如果用現在的話語來形容，她就是一個Slash。雖然這個名字於現在而言，談不上熟悉，但在在二十年前的中國，無論是電影圈、藝壇，還是時尚圈，均廣為人知。

步入展覽，映入眼簾的是一系列皮爾．卡丹Pierre Cardin 的服裝，以及一條模特兒身穿皮爾．卡丹在展示的影片，而「時尚」二字或許就是大多人對於Madame Song的認知，亦是她人生故事的重頭戲。

Madame Song 生於1937年，年輕時在中央美術學院修讀油畫系，並認識了來自保加利亞的留學生萬曼，後來更產生情愫，從相戀走到結婚。1958年，Madame Song跟隨丈夫定居保加利亞並一同創作，以壁掛為藝術媒介，展開現代主義藝術的探討和實驗。但她的藝術創作之路並沒有持續很久，在巴黎遇上法國時裝設計師Pierre Cardin後，便毅然轉換跑道，涉足時尚界。

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