「Coach McNugget Art World」：首個以麥樂雞為題的藝術展！5位當代藝術家跳進童趣世界

兒時，會因為想要一個玩具而吵著要吃開心樂園餐，而麥樂雞餐總是首選。口裏嚼著這小小的雞塊，手裏拿著玩具，臉上的笑容似乎已經反映了那一天的開心指數。

近日，西九文化區藝術展亭左近，多了一個逾2米高的巨型麥樂雞盒的雕塑，原來是麥當勞為了慶祝麥樂雞推出40週年而舉辦的展覽。展覽由WOWA Gallery的主理人Kevin Poon策展，以「Please Share」為主題帶來了5位當代藝術家的作品，分別是VANDYTHEPIN、Jon Burgerman、UFO907、Gyuhan Lee及FrankNitty3000，以藝術的形式詮釋麥樂雞為我們帶來的樂趣。

抱著好奇的心，走進了Art Paviliion。最先映入眼簾的是一條色彩繽紛的「時光隧道」，以1983年為始，講述麥樂雞的誕生與小迷思。走廊的末端，陳列了一系列Source，細細一看，原來除了經典的甜酸醬、BBQ醬和蜜糖芥末外，還曾推出過不少期間限定Source。

展覽上層，則展示了不同藝術家的作品，從畫作到來互動沉浸式藝術體驗，以各異風格詮釋麥樂雞的不同「風味」。駐居於紐約的藝術家Jon Burgerman以童趣、繽紛的畫風，帶來了5幅充滿活力且趣味的作品，畫作散發歡樂的氣氛，宛如走進冒險樂園。來自美國的街頭藝術家UFO907則融入街頭塗鴉的元素，以不羈的Street Art風格，為老少皆宜的麥樂雞帶來新的呈現。而韓國藝術家Gyuhan Lee帶來的雕塑作品總讓人眼前一亮，他擅以傳統韓紙，將日常生活中的回收物品重新定位及賦予新的意義。今次，Gyuhan Lee 就以麥當勞紙袋，製成一個個不同造型的燈飾，讓人重新審視設計、工藝與藝術之間的關係。

「Coach McNugget Art World」

地址：西九文化區藝術展亭 Art Paviliion

日期：即日起至8月20日

時間：10am – 10pm

票價：$20

購票查詢：「Coach McNugget Art World」

*活動所得的收益扣除必要支出後，將撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」作營運經費之用。