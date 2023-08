「我現在成了死神，世界的毀滅者。」《奧本海默》：從原子彈之父的一生，揭露科技與人性的矛盾

這套長達三小時的電影,以二戰作為背景,講述原子彈之父奧本海默(J. Robert Oppenheimer)從讀書時期、成為大學講師,再到領導「曼哈頓計劃」研發原子彈的故事。電影參照了奧本海默的傳記《美國的普羅米修斯》(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer)一書,把奧本海默比喻成普羅米修斯。在希臘神話中,普羅米修斯從眾神那裏偷來了火種給了人們,授予人類知識,後來被放到高加索山脈的荒原上受罰,定期有老鷹啄食他的肝臟,受盡折磨。

