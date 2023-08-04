「我現在成了死神，世界的毀滅者。」《奧本海默》：從原子彈之父的一生，揭露科技與人性的矛盾

荷里活著名大導Christopher Nolan（基斯杜化路蘭）今夏帶來鉅作《奧本海默 Oppenheimer》，電影在年初未上映時已掀起討論熱潮。電影一貫Nolan作風：菲林拍攝、非線性敘事、不用CGI，即使不是Nolan擅長的科幻片，《奧本海默》不論在敘事、拍攝手法，還是視覺效果，也不遜於他過去的科幻作品。

奧本海默 ── 現實世界的普羅米修斯

這套長達三小時的電影，以二戰作為背景，講述原子彈之父奧本海默（J. Robert Oppenheimer）從讀書時期、成為大學講師，再到領導「曼哈頓計劃」研發原子彈的故事。電影參照了奧本海默的傳記《美國的普羅米修斯》（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer）一書，把奧本海默比喻成普羅米修斯。在希臘神話中，普羅米修斯從眾神那裏偷來了火種給了人們，授予人類知識，後來被放到高加索山脈的荒原上受罰，定期有老鷹啄食他的肝臟，受盡折磨。

談劇情前，先談選角。電影主角奧本海默由Cillian Murphy飾演，這位愛爾蘭演員是Nolan多年來的御用演員之一，在《潛行兇間》、《蝙蝠俠》三部曲中也能見到他的身影。Cillian Murphy為角色大大減重，瘦削的臉頰加上空洞的藍眼睛和憂鬱眼神，不得不佩服Nolan的選角，他，就是奧本海默的不二人選。

《奧本海默》貫徹Nolan常見的拍攝手法，把時間線打碎，穿插戰後的聽證會和奧本海默領導研發原子彈的過程，同時用上彩色和黑白畫面來區分：前者是出自奧本海默的視角，後者則是以美國原子能委員會前主席史特勞斯（Johann Baptist Strauss，由Robert Downey Jr.飾演）為主軸，敘述他與奧本海默的交集，以及他如何把奧本海默拉下馬。

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