「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽：擁有不是為了占有，而是感受事物背後的啟發

除了設計師三個字,陳幼堅也絕對擔當得起收藏家這三個字。時次展覽主要分為三個部分——「收藏之樂」(Joy of Collecting)、「創作之樂」(Joy of Creating)和「策享之樂」(Joy of Curating),共展出逾800件展品,更跨越50年代創作歷程,從收藏、創作和策劃循序漸進的訴說陳幼堅對於設計、藝術、生活的看法。

繼去年推出的《Alan Chan: Collecting Inspiration for Design》一書後,香港設計師、收藏家兼品牌顧問陳幼堅(Alan Chan)日前於西九文化區富藝斯總部舉辦了同名展覽「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」(Alan Chan: Collecting Inspiration for Design),延續書中故事,將生活美學的靈感與質感,以展覽的形式向觀者訴說關於收藏、藝術及創作這件事。