《Depp v. Heard》：世紀官司紀錄片上架！回顧「床上大便」事件、Kate Moss罕有現身作供！為何Johnny Depp永不正眼看Amber Heard？

去年荷里活影星 Johnny Depp和前妻Amber Heard的世紀官司，一開庭便成為了全球熱話，相信不管是否二人的影迷，還只是「吃花生」，不多不少也看過法庭直播的片段。由相愛變成相恨，Johnny Depp和Amber Heard在這場官司把所有恩怨情仇也公諸於世。

荷里活世紀官司：Johnny Depp vs Amber Heard

關於此案的Netflix紀錄片《Depp v. Heard》（夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案）日前終於上架，紀錄片一共分成三集，以庭上作供畫面，穿插著一群TikTok、Youtube直播主在當時所作的評論，為大家詳盡講解這場世紀官司的來龍去脈的同時，分析這宗案件中，社交媒體所扮演的角色，以及「網絡審判」所產生的影響。

事源2018年，Amber Heard 在《華盛頓郵報》上撰寫了一篇文章，分享自己反對性暴力，以及成為代表家暴的受害者的經歷。雖然她在文章中並沒有提及前夫 Johnny Depp的名字，但Johnny Depp的法律團隊表示這篇文章對他的職業生涯造成無法挽回的傷害，並對 Amber Heard提出了5000萬美元的賠償訴訟，而Amber Heard 則提出了1億美元的反訴。

這套紀錄片上架便隨即成為熱話，皆因其首度併呈兩造證詞，使即使不熟案件細節的觀者也能輕易理解，究竟這宗世紀官司，當中有何亮點呢？

#1 「床上大便」事件

即使沒有留意二人，相信也必定聽說過Amber Heard的「床上大便」事件。2016年4月，Johnny Depp趁Amber Heard不在家之際，打算回家取回一些私人物品，Johnny Depp的管家卻告訴他，在整理房間時發現被子裏有一大坨的大便，並拍下照片，傳回給Johnny Depp。

Johnny Depp的司機在庭上作供時，表示Amber Heard曾在車上曾經親口承認床上的大便是一個「比較過分的玩笑」，她在庭上指這不是她的大便，而是Johnny Depp小狗「Boo」的大便，惟Johnny Depp其後作供時；笑指：「我養的是兩隻爹利犬」，意指如此小型的狗，根本排不出如此大坨的大便。

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