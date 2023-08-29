《奧本海默》看過了！盤點愛上高冷男神Cillian Murphy的4個原因！連名導演諾蘭都給他超高評價！

「現在我成了死神，諸世界的毀滅者。」只有Cillian Murphy深邃、空洞的眼神，能演出原子彈之父奧本海默複雜的心情。諾蘭導演的《奧本海默》（Oppenheimer）將這個既有才華、氣質深層，卻不善表現的愛爾蘭男演員帶到全世界觀眾的眼前，就像一顆被掩蓋的礦石被鑿開外殼，流露出內裏的光芒！愈了解這個寶藏男孩，就愈為他著迷！

一個眼神，讓你迷上他

一雙深邃的藍眼睛，用一個眼神就能表達出難以言喻的情緒。Cillian Murphy因為茹素多年，身形瘦削，寬寬的肩膀撐起細膩質感的西裝，一副典型英倫紳士的氣質。他的長相並不是典型的帥氣男士，但他女性化的清秀及憂鬱氣質，讓他更顯迷人。

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現在荷李活炙手可熱的名導演諾蘭（Christopher Nolan）就是因這雙眼而激發出靈感。Nolan看了 Cillian Murphy飾演的《28日後》，就被這雙眼睛迷倒了，多年來他一直想法設法想讓他擔任自己電影的主演，現在終於讓想法成真了。

「原子彈之父」奧本海默的性格內斂、複雜，人生經歷充滿著矛盾，原子彈讓戰爭提早結束，讓美國士兵從水深火熱的佔地安全回家，但另一邊自己的作品卻也成為了軍隊的武器，毀滅他人的家園。要表達出如此多層次的情感，導演Noaln內心只有一個人選——Cillian Murphy！