展覽「孤獨之宮」：在自由與囚禁、孤獨與慾望中，你在尋求一個甚麼出口？

「囚禁於宮殿與迷宮的人們，曾經擁有想要逃離的欲望。」

這是展覽「孤獨之宮」（The Labyrinth of Solitude）的引言，在自由與囚禁、孤獨與慾望中，來回尋求著一個答案，「曾經」的字眼，道出了這個念想的糾結和矛盾。

展覽由畫廊SEEFOOD ROOM及SHOUT合辦，林靖風策劃。邀請了十位藝術家，繼策劃個展《孤獨之紗》後，時次展覽他邀請了十位藝術家，包括劉杭霖、廖詩薇、葉慧婷、簡喬倩、關蓉而、陳海欣、李芷淇、梁佩兒、葉雯及Jason Ho一同參展，以繪畫、雕塑、裝置等媒介，各自各用作品呼應其命題，繼續探討孤獨和存在的意義。

林靖風總喜歡以故事作為開端和扣合，而引向的結果卻是開放式的。展覽以希臘神話中，克里特島（Crete）的一座迷宮（Labyrinth）為背景。這座迷宮的出現是為了關押怪物邁諾陶（Minotaur)，在邁諾斯領軍攻佔了雅典（Athens）後，國王要求雅典每年要供獻七對少男少女到迷宮作為邁諾陶的食物，直至雅典王子賽修斯（Theseus）自薦成為祭品，並決定要奪去邁諾陶的性命……展覽從命題開始，已經在訴說故事，「孤獨之宮」的「宮」字，已成為他於場地中，鋪排故事的切入。

展覽分為三層，由藝術家廖詩薇的作品《Twinkle Twinkle》作為引入。潘彼得（Pater Pan）是藝術家的靈感來源，在茫茫大海中，尋找夢幻島的存在，就好似雅典王子賽修斯乘著船隻，通向克里特島的迷宮，充滿著未知。

展覽的下一個部分就由四樓開始，象徵著雅典王子來到群島後，所發生的事。四樓主要展出了劉杭霖、梁佩兒、簡喬倩、關蓉而和Jason Ho的作品，藝術家劉杭霖以同行的公主為故事主線，以版畫勾勒了線球，那是公主為王子在迷宮中能找到回去的路所準備的。關蓉而就以淡雅的色調描繪了宮殿的遺跡，作品亦涵蓋了聖經與詩篇的元素，同時將公主對於王子的情感與掙扎夾雜其中。簡喬倩和梁佩兒的作品均以風景為主題，刻畫了一直處於靜態的植物，其實它們也帶著一種頑強的生命力，在朦朧與迷離中，綻放著屬於自己的光芒。Jason Ho的作品以對稱的元素、鮮明的線條與色塊，營造了一個又一個充滿想像力的空間，以訴說大家對於宮殿的幻想。展覽中，還有一本卡繆的《反抗者》，以作為另一個串聯，將主奴的角色穿插其中。

順著線球來到三樓，燈光明顯比四樓要昏暗得多，也是展覽的一個鋪排，表示從宮殿走到迷宮後的景象。三樓主要展示了廖詩薇、陳海欣、葉雯、葉慧婷、李芷淇的作品。同樣地，廖詩薇的《Wandering Stars》依舊以潘彼得（Pater Pan）為創作靈感，拱形的畫作就如一扇進入某地的拱門；陳海欣和葉慧婷的作品均帶著一種不真實的感覺，迷幻的筆觸與色調讓人產生了一種不安、糾結及想像。李芷淇的作品《Dining》和《Unity》描繪了無人的餐桌和一個裝著水的器皿，而水杯中的水，往往都是讓人逃離尷尬的良藥，只要嘴裡含著水，就永遠就不用說話了。葉雯的《入校前》則結合了社會時事，講述疫情期間某些地區的小朋友，在進入學校前，需要識別心口上掛著的QR Code，而畫面中的七個小朋友就仿如被送去迷宮作為祭品的少男少女，然而他們的臉上同樣帶著迷茫。

展覽中的作品都充斥這大家對於宮殿、迷宮，以及裡面所發生之事的一種好奇與想像，然而我們身處的世界又何嘗不是一個迷宮？王子去殺掉怪物是一種反抗的行為，反抗是因為感到不公，然而，主人與奴隸卻是互相依賴的關係，只要一方滅了，另一方想必也不復存在。但當奴隸反抗成功，他會否成為主宰自己的主人？那麼，他是奴隸還是主人？人生每走一步路都是選擇，但是答案卻不是只有一個。

孤獨之宮 The Labyrinth of Solitude

日期：2023.08.18 – 09.17

地點：中環安蘭街 9 號 Q+大廈 3 至 4 樓

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