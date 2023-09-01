小忌廉展覽「高田明美—魔法回憶原畫展」：多幅珍貴手稿、原作，喚醒童年回憶！

時光無痕，但總有些東西會喚醒童年的記憶，比如吃過的零食、玩過的玩具，還有每天準時坐在電視機前，所收看的卡通片。而看完卡通片後，也總會將自己代入到當中的角色裡，在邂逅魔法後，瞬間化身閃耀的主角；而《我係小忌廉》（Creamy Mami）就是其中一部讓人充滿幻想與回味的動畫。

適逢「小忌廉」誕生40周年，《美紙》聯同陋室5月在海港城舉辦了《高田明美 ─ 魔法回憶原畫展》，展出19張原作和30多張版畫，還有一系列珍貴手稿。日本設計師與插畫家高田明美(Takada Akemi)曾多次到訪香港，而山頂璀璨的夜景是她最喜歡的景色之一，是次展覽，她便以香港的夜景為視覺主題，讓璀璨的燈光成為小忌廉的舞台。

是次展覽亦是高田明美繼1992年後，事隔31年再次在香港舉辦的個人展覽，期間將會出席開幕及簽名會，與一眾「小忌廉迷」見面！高田明美筆下出過不少經典角色，包括《山T女福星》、《相聚一刻》等，但「小忌廉」卻是她最難忘的角色，甜美的色調與溫柔的氣息，完全滿足了一顆少女心。「小忌廉」就像一個成長的見證，記錄了成長階段的少女心思，在複雜的世界中，將保留了曾經的天真爛漫。

「我把我的心放在這次展覧出售的每一幅畫上，我一幅一幅地畫，希望這些畫能得到大家的喜愛，會『變得漂亮』。如果看到它們感到幸福，我會很高興。」 ─ 高田明美

今次展覽除了珍貴手稿與原作外，部分作品還會公開發售。同時，推出了一系列期間限定，當中包括以30周年畫作為原型的小忌廉限定廉雕塑、200張小忌廉版畫、極藏版紀念畫冊《魔法回憶》、限定300套的愛藏版紀念書票《魔法回憶》等，「小忌廉迷」不要錯過！

《高田明美 ─ 魔法回憶原畫展》

日期：2023.09.01 – 09.24

時間：11am － 10pm

地點：海港城美術館

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