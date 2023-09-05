「劉國夫：昇華之境」展覽：以抽象安撫靈魂，以無用之筆定格存於動感中的冷寂

藝術最重要的是甚麼？徐冰說，藝術最核心的部分，是不能被別的東西所取代。陳丹青說，藝術最重要的是直覺。而劉國夫說，藝術最重要的是貢獻這個世界上沒有的狀態。

劉國夫是中國當代的抽象藝術家，為何是抽象？因他相信，也說過，「在臆想與現實之間，能夠給我們深刻的靈魂安撫的一個東西，唯有抽象二字。」抽象，一種散發似懂非懂的感覺，遊走在是與不是之間，看似虛無，卻又承載著一絲的不言而喻。而劉國夫的抽象則體現在他的「無用之筆」上，「無用之筆」取自《莊子》的哲學理念——無用之用，以「無用」勝「有用」。

日前，蘇富比藝術空間正在展出《劉國夫：昇華之境》展售會，這場由亞洲區現代藝術部特別策劃的展覽帶來了藝術家的26幅作品，包括《敞》、《空寒》、《痕跡》、《冷山》、《花》及《彌漫》等，部分作品更首次展出。是次展覽以「昇華之境」為主題，訴說劉國夫以「安撫靈魂」為精神，以「無用之筆」為表現形式的美學理念。

「每一張畫要靠無數虛無的筆觸不斷地去構建，在持續的破壞重建中，最終呈現的，它是運動的、生長的，它不是以一種固定的方式存在，而是鮮活的、未知的、隱秘的，及一種獨特的朦朧性的狀態。」

劉國夫崇尚自然、生長與未知，認為大部分藝術都是來自獨孤與憂傷，而拒絕交流也造就了一種神秘之感。作品《冷山-10》出自冷山系列，帶著韻律的筆觸與畫面仿如定格了夕陽西下與黑夜降臨的「之間」，但卻不見絢爛的晚霞與殘陽，而是一種逝去的蒼茫之感。同樣是黛藍色與白，系列《花》卻帶著一絲生機，向外延伸的畫面與富有節奏的層次記錄了生命綻放的一刻。劉國夫的作品中總帶著一種高冷與孤獨，畫面中的黛藍色調混以大量白色，看似漫不經心的筆觸，卻將動感存於寂靜之中，建構了一個具有光感與氣感的世界／空間。

劉國夫：昇華之境

日期：2023年8月24日至9月8日

時間：星期一至五 10am – 6pm | 星期六、日 11am – 5pm

地點：香港蘇富比藝術空間 | 金鐘太古廣場一期5樓



