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08/09/2023

那些不起眼的風景，在兩位韓國藝術家的筆下，頓時成為了溫柔的日常

#藝術節 #Art & Culture #畫 #風景 #Art #Artcation #朴智英 #JIYOUNG PARK
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Text: Helena Hau Photo: @from_may @y_zeee

　　窗外，是雨水打在玻璃上，發出的滴答滴答聲，隨著狂風，它變得更肆無忌憚。窗內，沒有風和雨帶來的狂躁，卻也是潮濕的，連帶記憶，就如作家劉以鬯《酒徒》中的「所有的記憶都是潮濕的。」

 

　　可以吃一顆朱古力，或呷一口汽水，享受一秒的快感；也可以呆呆的看著一幅畫，幻想著它將你拉入其中，就像愛麗絲掉入了仙境，暫且逃離了現實。最近，無意中看到了兩位韓國藝術家的作品。作品中，沒有甚麼壯麗的風景，也沒有俏佳人，只是最日常不過的風景，但卻像炎炎夏日中的一陣清風，帶來了恬靜的感覺。

 

Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

 

　　蔣勳在《孤獨六講》中寫下，「孤獨沒有不好，使孤獨變得不好，是因為你害怕孤獨。」看韓國藝術家朴智英的作品，就有一種「一個人的浪漫」之感。小小的身影在一片風景之中，明亮而又和諧的色調、淡雅而又溫柔的光影，繪出了一種寫意。筆與畫布之間的觸碰，碰撞出了微風拂過的輕柔感。一人、一景在畫裏，是那麼悠然自在的孤獨。

 

Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may

Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may

Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may


Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may

Photo from JIYOUNG PARK‘s Instagram @from_may

 

　　若用兩個字形容朴智英（JIYOUNG PARK）的作品，最先想到的便是「光」和「影」，但看著看著，又看出了「瞬間」。影子依賴著主體與光，沒有主體或沒有光，就沒有影子；光、主體、影子，多麼微妙的關係。但在朴潤智的畫裏，主體變成了光影的綠葉。雖沒有直接描繪主體的筆觸，卻也透過光，捕捉了身在何處的景象。在她繪下光之際，也繪下了時間，定格於清晨、午後與深夜，不知影子是否有想過，有一天它也會成為畫中主角，在瞬間中帶來一絲慰藉。

 

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

 

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

 

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

 

Photo from Yunji Park ‘s Instagram @y_zeee

 

 

關於Yunji Park （https://www.oohart.net/artists/416/detail

 

 

 

 

 

 

 

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