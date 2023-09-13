從文藝復興到雙年展：季豐沙龍全新展覽與藝術講座，剖白威尼斯當代藝術境況

作為文藝復興的發源地，意大利的藝術發展及其歷史、文化早已紮根這個國家。而世界知名的威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）也充當著推動藝術文化的角色。從文藝復興到威尼斯雙年展，藝術的進程從無間斷，在深入探討威尼斯的藝術發展前，不如走進季豐沙龍的最新展覽，一睹來自意大利藝術家的作品。

季豐沙龍的最新展覽「人文思路」帶來了三位中生代意大利藝術家的作品，包括Paola Angelini、Thomas Braida和Nebojša Despotović。三位藝術家曾於威尼斯受教育，與水鄉或多或少有著關聯。Paola Angelini 的創作靈感源於意大利藝術史，從二十世紀雕塑、中世紀掛毯到羅馬學派，藝術家從中找到啟發，並將其融入作品，以畫筆記錄歷史、藝術與個人記憶等，再以兔皮膠和石膏等傳統材料，為作品增添層次感。Thomas Braida則以神秘、幽默的意象重新演繹經典的靜物畫與風景畫。藝術家將傳統圖像與具反諷意味的歷史、神話、擬人生物、神秘學和時事等元素融合，讓觀者重新思考與想像何為現實。而Nebojša Despotović主攻肖像畫，並以個人相片作為創作開端。他從傳統肖像中建立獨特風格，並遊走於具象和抽象之間，提煉人物的本質。

時次展覽是季豐沙龍與來自威尼斯的客席策展人Aurora Fonda和Sandro Pignotti首次合作。從意大利和歐洲藝術出發，探索人類感性、知覺、藝術的珍貴本質，並重新演繹及詮釋其藝術史的地位。除了展覽，屆時將於大館賽馬會立方舉辦藝術講座，深入探討威尼斯的藝術發展，以及其策展理念。

人文思路

日期：2023年9月15日至11月15日

時間：星期二至星期六，上午10時至晚上7時

地點：香港中環荷李活道10號 大館營房大樓地下 03-G07

從文藝復興到雙年展 — 威尼斯當代藝術境況

日期：2023年10月12日（星期四）

時間：下午2時30分至5時

地點：香港中環大館，賽馬會立方

語言：英語，現場設普通話傳譯

講座登記：rsvp@kwaifunghin.com / 2580 0058



