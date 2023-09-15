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15/09/2023

Emma Stone主演《Poor Things》嬴威尼斯金獅獎！5大看點總覽：怪誕「女科學怪人」故事、超露骨性愛場面！

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Text: Christy Yiu

　　對上一次在大銀幕欣賞Emma Stone的作品，原來已是2021年的《黑白皇后》（Cruella）。闊別銀幕兩年，這位奧斯卡影后今年終於再有話題新戲上映。由Emma主演的《Poor Things》（暫譯：可憐的東西）早前在今年威尼斯影展拿下了最高榮譽的金獅獎，放映後更獲全場鼓掌10分鐘，究竟這部電影有何吸引之處？

 

 

#1 成熟身軀中藏著小孩頭腦的怪誕故事

 

　　《Poor Things》改編自蘇格蘭作家 Alasdair Gray 的同名小說，由希臘導演Yorgos Lanthimos操刀，故事發生在19 世紀的維多利亞時代後期，講述由Emma Stone飾演的一名年輕女子性格反復無常、性慾旺盛，同時亦受丈夫長期虐待，最後以為逃離丈夫溺水身亡。

 

Source/ Instagram @poorthingsfilm

 

　　本想自殺了事，怎料這名女子卻被「救回」。由Willem Dafoe飾演的科學家Godwin Baxterz在發現她的屍體後，發現原來女子有孕，便把她體內尚未死亡的嬰兒大腦取出，換成她的腦，令她復活，成為了Bella Baxter，一個名副其實的「女科學怪人」……

 

 下一頁：再和《爭寵》導演Yorgos Lanthimos合作！

 

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