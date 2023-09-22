《花月殺手 Killers of the Flower Moon》：里安納度生涯最佳作品！改篇美國原住民謀殺事件、集齊奧斯卡金獎導演+三大影帝！

雖然正值荷里活罷工潮，不過年尾仍然陸續有不少令人期待的作品。由里安納度（Leonardo DiCaprio）主演的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），在臨近上映之際，再度引起熱話，這套由馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的歷史事件改篇電影，在康城影展首映時獲長達9分鐘鼓掌，更被譽為是里安納度演技生涯中的最佳作品，究竟《花月殺手》是怎樣的一個故事？

#1 改篇自美國真實原住民歷史事件

《花月殺手》改篇自記者David Grann的著作《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》（Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI），故事發生於1920年代俄克拉荷馬州，當地的原住部族奧塞奇族（Osage）因發現石油而一夜致富，引來白人入侵，後更發生一連串的謀殺事件。

電影中，里安納度所飾演的Ernest Burkhart是財閥William Hale（羅拔迪尼路Robert De Niro 飾）的姪子，Ernest在這片石油土地認識了原住民奧塞奇族的妻子Mollie（莉莉·格萊斯頓 Lily Gladstone飾），二人感情要好，不過隨著謀殺事件發生，Ernest的意圖亦開始讓人懷疑。

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