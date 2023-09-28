Art Exhibition | 秋季藝術展覽推介，於微風中感受陣陣文藝氣息

即將踏入初秋，暖陽下吹來的微風讓人忍不住放慢了腳步，而這種天氣最適合外出逛逛。臨近十月，不僅是各大拍賣行的秋拍，畫廊和藝術空間的展覽也是一個接一個，想要度過一個充滿文藝氣息的週末，不妨看看有甚麼展覽不能錯過！（持續更新）



White Cube

Julie Curtiss：Bitter Apples

我感興趣的核心是自然與文化之間的關係，我們野性的一面與被馴服的一面之間的平衡；以及，這所有一切的古怪之處。— Julie Curtiss

白立方帶來法國藝術家朱莉·柯蒂斯Julie Curtiss於亞洲的首次個展「Bitter Apples」，展出一系列的油畫、雕塑及紙上作品。藝術家的作品帶有一種詼諧、幽默，同時又充滿情色意味。藝術家從從18、19世紀法國繪畫到日本木刻版畫，再到漫畫、插畫等圖像中，汲取靈感，作品中的生活場景看似熟悉，卻又被一些不應該出現在此場景的動物或其他東西所抽離，配合高飽和度的色調，營造了一種超現實的感覺。作品中，有不少男女共處的場景，就像亞當和夏娃嚐過禁果後的生活；綴以蘋果、蛇、鱷魚等元素，仿如將伊甸園的世界放在了21世紀的今天，夾雜純真與情慾的情感想像。

Julie Curtiss | Bitter Apples

日期：19月21號 – 11月11日

地址：中環干諾道中50號白立方畫廊