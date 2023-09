PHILLIPS秋拍：奈良美智《不就是不》、劉野《最後的巴洛克》、Nicolas Party罕見油畫作品率先登場！

富藝斯將亞洲總部搬入西九文化區後,於今個秋季迎來第一場秋拍,「二十世紀及當代藝術」晚間及日間拍賣定於10月6日及7日;珠寶拍賣則定於10月5日。在拍賣前,當然不能錯過其預展!今次秋拍,預展及拍賣會共佔了富藝斯的三層空間,期間展出一系列二十世紀及當代藝術的作品、逾百件珠寶和鐘錶,同場還有江詩丹頓(Vacheron Constantin)與拍賣行帶來的特別展覽——LESS’ENTIAL – Art of our Times。

