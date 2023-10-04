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04/10/2023

蘇富比秋拍焦點：Modigliani《寶麗特．茹丹肖像》、René Magritte《萬向鏡》、趙無極甲骨文時期作品

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Text: Helena Hau Photo: 蘇富比

　　今年是蘇富比落戶亞洲的第50周年，繼春拍取得亮眼的成績後，秋拍於日前亦拉開帷幕。而要數今年秋拍最受矚目的專場，必定是「龍途：劉益謙與王薇伉儷收藏精選」。

 

　　　劉益謙和王薇除了是龍美術館的創辦人，亦是拍賣場上的「勇者」。在過去的拍賣中，有不少天價藝術品及珍品都被他們斬獲，如「明成化鬪彩雞缸盃」、「五王醉歸圖」、「側臥的裸女」等，創下一個又一個的拍賣紀錄。劉益謙鍾愛中國傳統藝術，而太太王薇則愛現當代藝術，因此，從東方到西方，古書畫到現當代藝術，瓷器到雕塑、裝置等，他們收藏的藝術品種類十分廣泛。

 

　　時次專場，由劉益謙與王薇夫婦從收藏中帶來了亞美迪歐．莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）、雷內．馬格利特（René Magritte）、大衛．霍克尼（David Hockney）、趙無極、藤田嗣治、白髮一雄、草間彌生、張荔英以及王俊傑等作品。而最受關注的要數Modigliani創作於1919年的《寶麗特．茹丹肖像》（Paulette Jourdain）。Modigliani 去世得早，存留在世的畫作不算多，而大部分都成為了博物館的館藏，因此，出現在市場上的作品更是寥寥可數。這幅作品是劉益謙於2015年以USD 42,810,000 從蘇富比購入，時隔8年，再次回到拍上，估價待詢。同場還有René Magritte創作於1938年-1939年的萬向鏡、David Hockney創作於2017年的獅子的圖像、趙無極的10.03.78、張荔英的萬代蘭、Nicolas Party的靜物等40件作品，以7.45億至10.6億港元的估價上拍。

 

亞美迪歐．莫迪里安尼《寶麗特．茹丹肖像》
估價待詢

雷內．馬格利特《萬向鏡》
估價HKD 70,000,000 - 95,000,000

趙無極《10.03.78》
估價HKD 32,000,000 - 50,000,000

尼古拉．帕爾蒂《靜物》
估價HKD 20,000,000 - 30,000,000

 

　　除了「龍途：劉益謙與王薇伉儷收藏精選」，當代藝術晚拍中，亦有不少焦點。如格哈德．里希特（Gerhard Richter）創作於1994年的抽象畫，作品曾於倫敦安東尼．德奧菲畫廊舉行的「格哈德．里希特：九十年代畫作」展覽中展出，同場作品亦已被不同機構和藏家購藏。而現代藝術晚拍則有趙無極甲骨文時期的《盛夏森林 - 05.07.54》（Sous un grand arbre d'été - 05.07.54）、吳冠中的《桃花》（Peach Blossoms）《彩山》（A Mountain of Colours），以及馬克．夏加爾（Marc Chagall）的馬戲團（Scène de cirque）

 

格哈德．里希特《抽象畫》
估價HKD 70,000,000 - 100,000,000

吳冠中《桃花》
估價HKD 14,000,000 - 20,000,000

吳冠中《彩山》
估價HKD 6,000,000 - 10,000,000

馬克．夏加爾《馬戲團》
估價HKD 12,000,000 - 18,000,000

 

　　中國書畫方面，則有張大千潑彩夏山飛翠，作品來自保險業巨擘史帶（Cornelius Vander Starr）的舊藏，後贈予朱孔嘉。同場還有一幅張大千繪於1948年作品龍女禮佛。作品靈感來源於〈法華經〉，描繪了龍女跪地匐伏參拜佛祖的一幕，作品於1981年被樂山堂主人收藏。

 

張大千《夏山飛翠》
估價HKD 22,000,000 - 40,000,000

 

張大千《龍女禮佛》
估價HKD 10,000,000 - 20,000,000

 

查詢：蘇富比

 

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