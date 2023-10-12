電影《孤注一擲》：改篇自真實詐騙案例！從受騙到行騙，只因貪心和不甘心

「多一人觀影，少一人受騙」，電影《孤注一擲》（No More Bets）宣傳海報上的這十個字，雖簡潔，卻對觀者來說是甚是有力。《孤注一擲》以這幾年大家都在關注的詐騙集團為藍本，自去年「KK園區」的新聞曝光，有港人被禁固在當地被迫行騙，這年來，收到可疑電話和訊息，身邊也會有朋友回覆他：你在園區怎樣？需要幫忙嗎？

當然，你不會收到任何回覆，也不會收到求救的訊息。不過每當想到假如有一天自己被誘騙到外地，還要為詐騙集團工作，不知何時才能回家，甚至連逃跑的機會也沒有，自然是過得不好。

《孤注一擲》由張藝興、金晨、咏梅、王傳君等主演，電影取材自過萬宗真實詐騙案例，聚焦於誇境網絡詐騙，講述電腦程式員潘生（張藝興 飾）與模特兒安娜（金晨 飾）被海外高薪招聘吸引而出國工作，卻意外落入境外詐騙工廠的陷阱。

這邊潘生和安娜被誘騙到詐騙工廠，另一邊廂，嗜賭的顧天之（王大陸 飾）也在一次贏錢的契機下，便賭上癮起來，愈是有贏有輸，他便愈要賭，希望把輸掉的通通贏回來，卻不知不覺間被趕上絕路。

貪心和不甘心

電影名字聽著像賭博，角色們也就是拿著自己的生命賭博；而「貪心」和「不甘心」，便是整套電影的主軸。潘生雖天資聰穎，卻在公司不受重用，最後因被高薪吸引隨進陷阱，是不甘心；常說「受騙的那個比騙徒更混帳」，先不評論混帳與否，阿天沉淪賭海，一次又一次把自己推向深淵，便是貪心。

這套電影想帶出的，除了是人類的無止境慾望，還有無法在善惡間選擇的無力感。那些詐騙工廠內的「員工」，由最初的受害者，變成麻木的加害者，並不是因為他們渴望榨取別人的金錢，而是他們深明逃跑的下場，根本沒有能力離開，最終只能選擇與惡同行。

《孤注一擲》作為犯罪劇情電影，不論在選角或是劇情編排上，確實是十分引人入勝，亦能作警惕世人之用。看過一次，你還能相信，世上真有如此美滿的工作嗎？

《孤注一擲》預告片