畢加索最全作品集《Zervos》引入亞洲！輯錄逾萬件作品，記錄逝世前40年的藝術之路

巴布羅.畢加索(Pablo Picasso)曾說過:「現今世界難以理解,那我為甚麼要畫容易理解的畫作?」 (The world today doesn't make sense, so why should I paint pictures that do?) 同時,他也說過:「我花了四年時間畫得像拉斐爾一樣,但用一生的時間,才能像孩子一樣畫畫。」(It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.) 看Picasso的畫,就如閱讀歷史一般,它記載了一個藝術流派的巔峰,也記錄了一位藝術家的人生。作為藝術史上的重要一員,Picasso的一生確實留下了不少劃時代的印記,在不停流轉的藝術流派中,始終尋找突破與創新,而他的繪畫就如他的人生般,從不同的時期看不同的經歷。

Pablo Picasso by Christian Zervos

Picasso享年91歲,在漫長的人生中,也留下了大量的作品。適逢Picasso逝世50周年,出版商Thames & Hudson將Picasso的作品集引進亞洲。作品集《Zervos》系列由巴黎出版商Cahiers d’Art出版,全套共33冊,輯錄了Picasso逝世前40年的創作生涯與作品,逾16,000幅畫作和素描中,包括了確立Picasso原始立體主義的作品《亞維農的少女》(Les Demoiselles d’Avignon)(1907年)、反戰畫作《格爾尼卡》(Guernica)(1937年),以及曾在拍賣會上以1.04億美元成交的《拿着煙斗的男孩》(Garçon à la pipe)等,可謂Picasso有史以來最全面的作品集。

《Zervos》是藝術史學家、評論家、作家Christian Zervos 畢生的心血,Zervos和Picasso是好友,而作品集早在1932年便在法國陸續推出,最後一冊於1978年正式出版,只可惜當時兩人均已去世。1991年,首套33冊的《Zervos》法文全集面世,但英文版直到2014年才首次推出不過現在兩個版本均在香港Thames & Hudson Asia網站(thamesandhudson.asia)有售。這套堪稱收藏級別的作品集曾出現於拍賣市場上,並在1970年的佳士得於USD 110,500成交,現在推出的全新版本定價225,000港元。

不過讓人感到驚訝的,是全書採用忠於原版的黑白印刷。研究畢加索的學者、古根漢美術館20世紀藝術策展人Carmen Giménez表示,「Picasso和Zervos大可採用彩色印刷,惟Picasso鍾情黑白色,他認為顏色總是不真實的。」對於這個決定,或許出版社也下了很大決心,但編者認為,色彩在Picasso的畫裡,也是一個不可或缺的元素,其張力也不亞於形式上的表現,因此,在忠於書的原版與忠於畫的原版,編者或許會選擇後者。

