走訪斯里蘭卡藝術學校！ÀNI Art Academies 免費提供藝術教育，讓當地年輕人實現夢想，創造平等機會

今次出走來到斯里蘭卡，除了在ÀNI 私人度假村，享受一個無憂的假期外，附近的一間Art School都引起了不少賓客的好奇。究竟在一個原始的小山丘中，為甚麼會有一間設備完善的藝術學校呢？

Readmore：出走錫蘭入住高級私人度假村！感受文化與自然的洗滌，享受訂製式奢華遊體驗

基於對酒店行業與藝術的熱愛，創辦人Tim Reynolds於2010年創辦第一間ÀNI Private Resort時，都帶來了第一間ÀNI Art Academies。現時 ÀNI的藝術學校全球共有六間，除了設立於私人度假村附近，其中兩間位於美國，專為退伍軍人和殘疾人而建，是一個回饋社區的非營利機構，免費為當地人提供四年的藝術教育。

而斯里蘭卡的這間藝術學校於2017年落成，由聯合創辦人兼院長Timothy W. Jahn負責。學校被茶園和小山丘包圍，環境幽靜、空間開揚，隨時聽到鳥鳴與感受微風吹過，在如此優美的環境之下，究竟藝術學校的教育模式又是怎樣的呢？

Timothy 表示，整個課程的設定都偏向傳統的訓練和教授，目的是為了讓學生打好紮實的基礎。在探索甚麼是藝術之前，先好好了解最基本的光影、色彩，甚至不同媒介的本質；由素描到油畫，提倡循序漸進的學習，繼而再發展更多的可能性。

台上三分鐘，台下十年功

在步入課室門口的上方，有一句這樣的說話，Effort create talent。這句話語就如工作室裡的一句小口號。Timothy表示，這是源自於放我們常看見一些很有才華的人，很自然便會聯想到是天生的，從而忽略他人在背後的付出。

一日的時間表從早上八點開始 直到下午五點，除了上課 就是練習，而這句小口號不只是這裡的文化，亦是Timothy在面試學生時的一個考量。現時，學校共有30餘名學生，有些展開了一年多的學習，有些已經學習了三年，而坐在這裡的學生，都有各自的故事。

Uthpala S.V.Pathirana在這裡學習了一年多，嘴笨的我們發不出斯里蘭卡當地的語言，她見狀，便讓我們叫她Utopia。她的聲線很小，身形也十分嬌小，臉上甜美的笑容中，帶著絲絲靦腆。到訪那天，她剛好完成了一幅完整的素描作品《Laissez – La Parler》，畫面描繪了一個女孩被一元美金摀住了嘴巴。Utopia 沒有過多解釋，反倒用僅限的英語和我們說起了她為何會在這裡學習藝術。她的經歷一如大多人，帶著父母的期盼去報讀了自己並不擅長的數學科目，走在成為工程師的路上，然而一次又一次的考試失利讓她愈感迷茫，最後她告訴我們，這裡是她Google回來的！「I Google here and I came alone, even my mom and dad doesn't know I'm going to do something like this.」談及這段經歷，她的眼睛似乎總帶著光，細小的聲線卻是著堅定的語氣；年紀雖輕，也已談到了如何才能找回原來的自己、如何用快樂填滿生活……或許，大概只有遇到自己喜歡的事，眼睛才會發亮吧！

當天，一直陪著我們做訪問的是Nuwani Gunawardhana。她是這裡的學生，因為能說一口流利的英文，因此亦充當著老師與學生之間溝通的橋樑。她在這裡學習了三年，最初接觸繪畫時，是單純的為了舒緩壓力，漸漸地，卻萌生了為何不去學習藝術的想法。只是，她也沒想到，在斯里蘭卡的馬特勒區有一所這樣的學校。她一邊分享，一邊回想起當時來到這裡時的感受，「我記得當時走進教室時，Timothy 正在畫畫，那是一幅帶點科幻主題的畫作，不知怎的，我當時就迷上了這裡。」在這裡學習的學生，大多都沒有深厚的繪畫技巧，甚至對藝術的認識也是十分淺層，Nuwani 也不例外。但ÀNI Art Academies 就是一個可以讓人從零開始的地方，傳統的訓練先是帶來了紮實的繪畫技巧，繼而再探索自己感興趣的主題和方向。

Nuwani Gunawardhana

就算不能創造平等的結果，也可創造平等的機會

在偏遠地區開設學校原本就不是易事，而且還是一間藝術學校，在講求以手藝、技能換取生活的地方，追求藝術對於很多家庭而言，更是天方夜譚。為了學校落成時能順利運作，Timothy不惜和妻子一同從美國搬到了斯里蘭卡，並常駐於此，「這個項目比我們想像中要大得多，但看著它對人所產生的影響手，那種意義已大於一切。」

Timothy 提及，我們常常會談平等，甚或為彼此創造平等的結果，但事實卻是非常困難的。而創辦人Tim Reynolds就提出了一個非常有趣的觀點：「就算我們不能真正給彼此平等的結果，但我們可以做一些事情來創造更平等的機會。」因此ÀNI Art Academies 才從一變二、二變四、四變六，只是為了在更多的地方、領域創造更好的教育，用另一種方式為不同的人打開更多可能性，同時，也是透過這種方式為不同人實現夢想。