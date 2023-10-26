26/10/2023
The Collectible Art Fair：首個以香港藝術家為主的展覽，逾300件作品推動本地藝術！
Helena Hau
Helena Hau
若能以直白的言語，偶爾夾雜著現代式的文縐縐，再添點靈光一閃，寫一個大家都聽得懂的故事，便好。
Assistant Managing Content Editor
近十年，在香港舉辦的Art Fair是愈來愈多，不論是國際級的Art Basel HK，還是 Fine Art Asia、Hong Kong Arts Central、Affordable Art Fair，甚或這兩年興起的Digital Art Fair等，而這些藝博會的出現，令大眾接觸藝術或收藏藝術這件事變得愈來愈普及化。
日前，首個以本地藝術家為主軸的The Collectible Art Fair 於香港藝術中心開幕，展覽由香港藝術中心及香港藝術學院合辦，並由香港藝術學院校友會負責籌劃。香港藝術中心於1977年成立，期間帶來多不勝數的展覽，以及與藝術文化相關的短期課程和工作坊，推廣藝術文化。而轄下的香港藝術學院則於2000年成立，至今已經23年，當中有不少本地的藝術家就是從這裏走出來的。
時次展覽有超過200位香港藝術家參與，大多包括香港藝術學院校友、教師及藝術家，展出作品超過300件，不僅佔據了整個包氏畫廊，還延伸至走廊、樓梯等不同樓層。這個展覽稱得上香港藝術學院歷年來最大的一次校友大集合，香港藝術學院院長茹國烈表示，The Collectible Art Fair就如一次回顧展，向大家交出的一張成績單。眾觀展覽，作品內容相當豐富，就如學院中涵蓋不同年齡、職業、背景的人一般，都有各自的故事與經歷，再藉由創作，昇華為藝術作品呈現大家眼前。
200多位藝術家難以一一細數，當中不乏已經在藝術圈中浸淫多年的藝術家，包括阿三、陳育強、Rhett D’Costa、何兆基、林嵐、黃麗貞、蘇慶強、翁秀梅、陳思光、陳麗雲、曾敏富等，同時亦有不少新晉藝術家，如李寧、吳啟峰、蕭文潔、陶啟安等，橫跨繪畫、裝置、雕塑、陶瓷、錄像等媒介，現場所有作品都可以購藏回家，而展覽中所出售的作品所籌得款項將捐贈香港藝術學院作發展之用。
藝術，在不同人眼裏，都有不同的存在。它可以是高深莫測的，也可以是平易近人的；它可以是視覺的盛宴，也可以是情感的共鳴。它不僅跟創作者有著千絲萬縷的聯繫，亦是情感的載體，帶動著觀者的情緒，讓藝術家與觀者家之間也產生了一種莫名的關係。在藝術的世界裏，我們尋找並非黑與白、對與錯，而是那一絲共振。
The Collectible Art Fair
日期：2023年10月22日至11月16日 | 10am – 8pm
地點：灣仔港灣道2號 | 香港藝術中心地下至三樓、四樓至五樓
費用：免費入場
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載