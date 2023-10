《花月殺手》、《第八個嫌疑人》、《堅如磐石》：3套今期不能錯過的犯罪片！細味金獎影帝、殿堂級導演的話題大作

《花月殺手》 (Killers of the Flower Moon)可說是本月最賣座的電影之一。改篇自記者David Grann的同名著作,故事發生於1920年代俄克拉荷馬州,當地的原住部族奧塞奇族(Osage)在發現石油後一夜致富,卻同時因此發生一連串的謀殺事件。

