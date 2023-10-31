再見了！Matthew Perry！我們的老友記Chandler！你的真擊、你的搞笑對白、你製造的歡樂會永遠留在粉絲心裏

上星期日傳來在劇集《老友記》（Friends）中飾演Chandler Bing的演員 Matthew Perry逝世的消息！《老友記》這檔十季的長青美劇因角色之間的深厚友情，即使在二十年後的今日依然深受歡迎，而且觀眾遍佈全球。即使經歷歲月，演員已經藏不住臉上皺紋，觀眾依然希望六人能再聚集延續老友記。Matthew Perry的離世不但讓觀眾失去了一個電視好友，而且也意味著《老友記》真的要終結了，也為這個時代畫上一個句號。幸好兩年前六人以特別節目方式方式重聚，算是為圓了觀眾的一個小心願。

大家都愛Chandler！

這套劇集共十季，每個角色刻畫立體、鮮明，就像陪伴觀眾的老友般。該劇中Matthew Perry飾演的Chandler可算是六人當中最受歡迎的角色，諷刺和詼諧的幽默感是他最具標誌的特質之一，他機智、巧妙的對白，讓整部劇集充滿笑聲。

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在十季的劇集中，我們看到他的成長，從害怕承諾、不務正業的大男孩，到變得自信和情感成熟，就像真實身邊的朋友，或者看到自己的縮影一樣。他與Monica的戀情，讓不少女生都嚮往有個Chandler一樣百般遷就、總能在女友怒火中逃生的搞笑男友；他與 Joey深厚的兄弟情讓所有男生都嚮往著一個總能一齊玩幼稚遊戲，為自己無私付出的好兄弟！

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