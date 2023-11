談到Hermès,品牌的精湛工藝和美學往往也叫人著迷。近日,愛馬仕再為粉絲們帶來驚喜,不過這次卻不是新手袋配飾,而是愛馬仕的原創表演「飛馬行空」(On the wings of Hermès)終於來到香港,為大家呈獻一場富有詩意的奇幻劇場。

愛馬仕奇幻劇場《On the wings of Hermès》登陸香港!Kelly手袋合唱歌劇、飛馬神話故事,一趟充滿詩意的奇幻旅程