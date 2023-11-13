愛馬仕奇幻劇場《On the wings of Hermès》登陸香港！Kelly手袋合唱歌劇、飛馬神話故事，一趟充滿詩意的奇幻旅程

談到Hermès，品牌的精湛工藝和美學往往也叫人著迷。近日，愛馬仕再為粉絲們帶來驚喜，不過這次卻不是新手袋配飾，而是愛馬仕的原創表演「飛馬行空」（On the wings of Hermès）終於來到香港，為大家呈獻一場富有詩意的奇幻劇場。

一直有留意品牌動向的話，想必也記得「飛馬行空」曾在日本、巴黎、台灣等地作巡迴演出。這回「飛馬行空」終於登陸香港，由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michele Anne De Mey與Astragales舞團攜手演出，娓娓道出夢想成真的奇幻夢境。

走進佈置成製片廠的偌大昏暗空間，七幅插畫逐一出現，故事分為七個篇章，講述飛馬與七隻小馬的神話故事，表演結合舞蹈、物件劇場、音樂和電影等呈現手法，各自配以不同的場景。在不同的景色與理想世界中，小型雕像和愛馬仕物件透過人手舞動，如木偶般優雅起舞，讓觀者體會到時尚配飾的另一面優雅。

最叫人期待的，除了有迷你馬戲團，還有由Kelly手袋「合唱」的幽默歌劇，和手套的夢幻飛行。每個章節也由Jaco Van Dormael實時拍攝，然後投影至巨型屏幕上，如夢似幻。

Hermès奇幻劇場「飛馬行空」將於即日起至11月22日於於西九文化區藝術公園登場，只需事前在網上登記，便可免費觀賞，不論是否愛馬仕迷，也能透過這齣原創劇場重新感受品牌的奇幻獨特美學。

Hermès奇幻劇場「飛馬行空」

時間：2023年11月11至22日（2023年11月14及20日休展）

時長：約1小時23分鐘，不設中場休息

地點：西九文化區藝術公園大草坪

網上登記：Hermès