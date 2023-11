在迷霧裡抱著希望！專訪香港藝術家顏耀明：「在看似死亡的過程中，找到屬於自己的生命」

顏耀明的畫,是帶著冷意的,而那股冷意來自顏料盤上的冷色調。「冷色調通常有種脫離感,甚至有些超自然的感覺,是一個比較靈性、out of this world的狀態。」而那種脫離感不僅僅體現在他的色調上,還有那畫裏的迷霧感,看似浪漫,卻也是一種距離、一種不確定性,「我對這個世界抱有很多不確定性,但我也相信仍然有值得去期望的事,只是總會籠罩在迷霧裏……」顏耀明依舊用著低沉的聲音說著他對於不確定性與希望的看法,「有趣的是,若沒有這種迷霧去圍繞著你,你不能夠對未來有任何的希望,因為希望是取決於你的想像,你不知道未來會如何,所以你只能夠相信。當你只能相信時,就令到所有的光都好像在迷霧裏。」

展覽《我們夢見那光》展出了顏耀明的二十二幅畫,均是他近三年來的作品。但從2020年到2023年,顏耀明的作品亦有著明顯的變化。回看2020年的畫作,如《甦醒》(Awaked)、《夜燈》(Candle)、《失而復得》(Lost but Found)等,同是女子與花,但畫中的古典、美好卻帶著一絲嚴謹,「早兩年的畫(2020年)我會用很多時間去起稿,勾勒出整個畫面,逐層逐層疊加,是一個很傳統的過程;後來就開始會愈來來愈 Let go!」