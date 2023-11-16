走進MoMA Design Store，搜羅充滿藝術與設計感的好物，為節日佈置尋找靈感！

天氣驟然轉涼，讓冬季的節日氣氛愈來愈接近，同時，也讓人開始期待為家居佈置與點綴一番！喜歡藝術的你，相信MoMA Design Store必定是你搜羅好物的其中一個地方！作為紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art, MoMA）的延伸，在MoMA Design Store總能找到一些館藏藝術家的身影，包括現當代藝術的當紅藝術家，如奈良美智、草間彌生、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat、Keith Haring等，從裝飾、擺設、家居用品到創新潮玩等，為節日佈置家居尋找靈感！

作為節日擺設，水晶球總是一個經典的選擇。今年，MoMA帶來了奈良美智Little Wanderer雪花水晶球。水晶球中，是經典的小孩形象，這是藝術家創作於1999年的雕塑系列《小朝聖者》（The Little Pilgrims）中的角色。水晶球共有紅、黃、藍三款，內部填滿浪漫的白色雪花，圍繞著抱有童真的小朝聖者們。

考慮實用又有格調，不妨留意今年MoMA帶來的燈飾！從Andy Warhol、Keith Haring到意大利潮流家居品牌SELETTI，每款都充滿著不同的感覺與性格！若特別喜歡波普藝術，可以選擇 Andy Warhol和Keith Haring的燈飾。燈飾由英國品牌 Yellowpop推出，分別以Andy Warhol經典的蕃茄湯罐頭和花為原型，以及Keith Haring著名的「Radiant Heart」和「Barking Dog」圖案為靈感，推出LED霓虹燈牌的設計，是Pop Art與塗鴉超越繪畫形式的象徵符號。當然，若不是波普或街頭藝術的fans，由意大利潮流家居品牌Seletti推出的晴天窗戶燈也頗有趣味！以窗為原型的燈飾配以藍天白雲，讓人看著都有好心情！

喜歡潮玩的，依舊有藝術家聯乘滑板系列作為選擇。今年的其中一個焦點就是以MoMA館藏藝術家草間彌生作品《DOTS OBSESSION（2018）》為靈感的滑板，由加拿大楓木製成，綴以經典的南瓜波點和紅色波點元素，滑板可添加輪子或直接作為藝術品掛牆點綴。

另外，Medicom Toy 與烏克蘭音響品牌Rinaro Isodynamics 合作推出了三款無線藍牙喇叭，以BE@RBRICK 為原型，並綴以透明機身，增強觀賞和獨特性。以4個中高音至低音喇叭打造 QUAD'360 全向聲技術，可透過扭動雙手可調校音量及快轉歌曲。若喜歡BE@RBRICK，今年也有一款綴以館藏元素的選擇。這款BE@RBRICK Salvador Dalí Collectible Figures以藝術家Dalí創作於1931年的作品《記憶的堅持》（The Persistence of Memory）為靈感，將超現實的經典融入其中。