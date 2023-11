金馬獎2023得獎話題電影：《年少日記》卓亦謙大熱奪最佳新導演！《小曉》12歲影后林品彤演過動症女孩、《疫起》改篇台灣SARS事件

數到近期大熱的香港電影,當然少不了《年少日記》(Time Still Turns The Pages)。《年少日記》由爾冬陞監製,是導演卓亦謙的首部編導作品,電影由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等主演,以青少年自殺問題為主軸,講述中學老師鄭Sir一天在課室中發現一封沒有署名的遺書,為找出班上企圖輕生的學生,他不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。

