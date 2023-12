deTour 2023：發掘工藝和物料的無限可能性，以設計「新本事」重新演繹傳統文化價值

來自荷蘭的Biobased Creations就帶來了裝置《Craft by Nature》。裝置以家中一隅的佈置為主,但常見的家具、衣服、器皿、擺設均以一些意想不到的物料所製成,例如平日裡常見的植物、木材、藻類,甚至細菌和廚餘。他們以本地植物與廢棄物料製造生物基原料,展示生物基經濟體的可能性。除了日常擺設和用品,裝置中的兩面牆也同樣有看頭!這個設計源自荷蘭設計週期間的一個著名的裝置——超越建築的爆炸性視角(The Exploded View Beyond Building),它的特別之處在於建築外牆均由100多種生物基材料製成,與我們所認知的傳統建築物料,如木材、竹材、石材、瓦、磚、水泥等有所不同,設計將一些含有二氧化碳的生物基物料建造為房屋,展示了可持續性的建築材料於未來的發展。

