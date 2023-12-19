聖誕經典之作《胡桃夾子》：香港芭蕾舞團以本地元素點綴經典，帶來屬於香港的舞劇

天色逐漸昏暗，大廳中的燈還未亮起，但隱約中，仍可看見聳立於此的聖誕樹；而它正靜靜地等待著被點亮一刻，繼而瞬間帶來讓人沉醉的節日氣息。隨著音樂響起，大廳逐漸變得光亮，宅里的人，為即將到來的晚宴加急了腳步，嘉麗與哥哥費殊也在追逐中，等待宴會的開始，並期待收到心儀的聖誕禮物……

這是經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》（The Nutcracker）為年末的節假日氣息拉開的帷幕。1891年，柴可夫斯基（Tchaikovsky）與伊凡諾夫（Lev Ivanov）將經典童話故事《胡桃鉗與老鼠王》（The Nutcracker and the Mouse King）改編成芭蕾舞劇《胡桃夾子》。自此，年末的聖誕不僅僅只有聖誕老人與麋鹿在半空中飛馳而過，還多了胡桃夾子偷偷溜進你的夢裡，將你帶到他的夢幻世界。

今年12月，香港芭蕾舞團（港芭）一如既往為大家帶來充滿節日氣息的經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》（The Nutcracker），並由卡羅爾指揮香港小交響樂團，現場演奏柴可夫斯基膾炙人口的樂章。隨著音樂響起，舞者邁開了步伐，輕盈愉快地翩翩起舞。原著《胡桃鉗與老鼠王》出自德國作家霍夫曼寫於1819年的故事集，講述聖誕夜所發生的神秘故事。在霍夫曼筆下，故事的走向偏於陰鬱、晦暗。到了1847年，在法國文豪大仲馬的潤飾後，故事成為了一個帶著夢幻、溫馨畫面的童話故事；繼而在柴可夫斯基與伊凡諾夫的詮釋下，《胡桃夾子》成為了代表聖誕節的經典之劇。如此吸引，自然也引來不少改編，而由衛承天及團隊製作的《胡桃夾子》則加入了風土歷史與本土元素，帶來一個屬於香港的版本。

這個版本的想法萌生於疫情期間，而今年已是上演的第三年。故事的主軸依舊循著經典而去，還是從嘉麗收到胡桃夾子後，開展的一段夢幻旅程。不同的是，故事背景設定於20世紀初的香港，故事中的大宅則以位於半山的甘棠第為藍本，更在其中融入香港藝術館的藏品元素，同時還有前九廣鐵路鐘樓等經典歷史建築的佈景與設計。夢裡，胡桃夾子變身王子，牽起嘉麗的手，帶她穿過一幀幀風景，從醒獅、長洲搶包山、皮影戲到人力車、點心等，更在竹林中遇見糖梅仙子與護衛。劇中300多個角色多達240套服裝，從西式到中式，甚至細至每種植物、食物的裝扮，展現香港作為中西文化交匯之地的特色與本土文化，為經典增添一絲趣味。

創作人員

編舞：衛承天

音樂：柴可夫斯基

佈景及服裝設計：布里埃拉‧季列索娃

執行佈景及服裝設計：區宇剛

執行服飾設計：莊惠玲

燈光設計：陳焯華

燈光執行：邱雅玉

皮影戲影像設計：盧榮

劇場指導：甄拔濤

現場伴奏（部分場次）：香港小交響樂團

指揮：卡羅爾

現場伴奏

2023年12月15日至17日(五至日)*, 19日至21日(二至四)^,

12月23日至26日(六至二)*晚上7時30分

12月16日至17日(六至日)*, 23日至26日(六至二)下午2時30分*

錄音伴奏

2023年12月29日至30日(五至六) 晚上7時30分^

12月30日(六)下午2時30分^

香港文化中心大劇院

*$1,200（限量貴賓票）$720、$490、$340、$220

^$1,000（限量貴賓票）$680、$480、$340、$220

節目全長約1 小時45 分鐘，包括一節中場休息

3歲或以上

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