聖誕經典之作《胡桃夾子》：香港芭蕾舞團以本地元素點綴經典，帶來屬於香港的舞劇

這是經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》(The Nutcracker)為年末的節假日氣息拉開的帷幕。1891年,柴可夫斯基(Tchaikovsky)與伊凡諾夫(Lev Ivanov)將經典童話故事《胡桃鉗與老鼠王》(The Nutcracker and the Mouse King)改編成芭蕾舞劇《胡桃夾子》。自此,年末的聖誕不僅僅只有聖誕老人與麋鹿在半空中飛馳而過,還多了胡桃夾子偷偷溜進你的夢裡,將你帶到他的夢幻世界。

