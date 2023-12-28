陳育強個展「舊風景—電光水石」：以科學的視角，詮釋中國山水畫

「用科學的設想看待風景畫很有趣，山石是礦物元素，水是中介，而電，是樹。」這是藝術家陳育強在最新個展「舊風景 — 電光水石」的自序中，其中一句話。

自古，寫意似乎中國山水畫裡的預設，而畫外，觀者總是用力的從中覓到一絲慰藉。那麼，以科學的角度去看待風景畫，又會是怎樣的呈現？陳育強將視線推前到人類出現之前、生命誕生之初，將「原生湯」內的單一元素——水、氫、氮、碳，礦物和電，變奏並延伸至創作之中。

以科學角度看寫意風景是多了那麼一絲趣味。那些大山大水猶如被放到了顯微鏡之下，赤裸裸的被分解與剖析，以凝視的目光觀看著，仿如想將一切都看透。解構再重組是繪畫過程的其中一個法子，在抽絲剝繭之下，以不尋常的狀態示人。然而，解構與重組又是否對存在與本質的一種試驗？是否尋回事物本身的過程與方法？

去年，陳育強在Contemporary by Angela Li舉辦個展「天雨粟」，以圖像方式詮釋文字這件事；今年，他於漢雅軒舉辦聯展「文字寫生」，以抽象視覺，繼續探討文字與圖像的可能性。寫生二字，其實頗為有趣。明明是描繪眼見的東西，卻用「寫」去將其定格。陳育強筆下的「文字」亦並非以一貫慣常的目光去看。將文字抽絲剝繭後，畫下來，形成既抽象又寫意的圖像。來到最新個展「舊風景 — 電光水石」，他延續先前的創作脈絡，將中國書法的創作經驗運用到繪畫之中，以「舊風景」為題，繼續深入探討事物本質，以及形而上的思想碰撞。





展覽由水墨、綜合媒材繪畫到3D印列、金屬和矽化木化石雕塑創作及影像裝置，以視覺、聽覺與觸感詮釋中西方之間的特質，在二元之間尋找那絲共振。中國書畫是陳育強一直以來的情意結，但置於當代的語境，免不了一通變。以科學的視角出發成為了整個展覽的核心與脈絡，剖析大環境的形成，又從細微的粒子看整個宇宙的構成，由近到遠，又從遠到更遠，繼而發展出更為廣闊的視點與視界。





用宇宙的觀點看待人類可見的自然，在旁徵中國道家哲學和山水的論說，可隱約看見一種微妙的關係。— 陳育強





展覽的小冊子中，取了《太上老君開天經》中的其中一段：「猶處空玄寂寥之外，玄虛之中，視之不見，聽之不聞，若言有，不見其形，若言無，萬物從之而生。」天地鴻蒙，萬世洪荒，沒有時間與空間之分的宇宙以炁的形式存在著，對應著科學家提出的原生湯的存在，而粒子與分子成為兩者之中的連接。展覽中其中一件裝置作品《轉世》記錄了地球歷史中的5次大規模滅絕事件，包括奧陶紀志留紀（4.44 億年前）、泥盒紀（3.6 億年前）、二疊三疊紀（2.5 億年前）、三疊侏羅紀（2 億年前）和白堊紀古近紀（6500 萬年前）。藝術家以文字繪畫了5次事件，繼而再以3D列印雕塑將其抽取為獨立個體，從文字圖像化發展出文字立體化，記錄歷史。

陳育強個展「舊風景：電 光 水 石」

日期: 2023 年 11 月 15 日至 12 月 30 日

地點：世界畫廊Galerie du Monde | 中環都爹利街 11 號律敦治中心一樓