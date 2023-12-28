Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

28/12/2023

別了，我的大叔！《上流寄生族》李善均逝世：演活治癒人心的暖男大叔，最後卻療癒不了自己

#韓國 #Movie & Drama #上流寄生族 #我的大叔 #李善均 #李善均離世 #白色巨塔
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　「韓國男星李善均自殺身亡。」收到這段突如其來的新聞，心裏不禁一沉。身陷吸毒案的李善均，被輿論壓垮，在遺書中留下一句「抱歉讓大家以這樣的形式記下我」，那個《上流寄生族》的富豪IT社長、《我的大叔》中的暖男大叔，就這樣離開了。

 

韓國男星李善均

Source/ Internet

 

從《白色巨塔》，到《上流寄生族》的富豪社長

 

　　48歲的李善均出身於韓國藝術綜合學校，2001年在韓國MBC電視台戲劇《戀人們》首次亮相幕前，從客串、配角到主演，一直也以實力派見稱，《白色巨塔》中崔道英一角令他獲得第43屆百想藝術大賞最佳新人男演員提名，此後開展他的演藝生涯。

 

《白色巨塔》劇照

Source/ Internet

 

　　曾演出多達60部作品的他，有著代表作《上流寄生族》和《我的大叔》。前者講述金氏一家生活貧困，一次機會下以狡黠手段鑽進上流人家，而李善均就是飾演當中的富豪IT社長，不食人間煙火的他對窮人尤其敏感，演活了富豪和低下階層的差別。最終《上流寄生族》成為了首部獲康城影展金棕櫚獎的韓國電影、首部韓國金球獎電影，和首部獲得奧斯卡最佳影片殊榮的外語片，得到不少肯定。

 

《上流寄生族》劇照

Source/ Internet

 

下一頁：療癒大家的暖男大叔

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#韓國 #Movie & Drama #上流寄生族 #我的大叔 #李善均 #李善均離世 #白色巨塔
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk