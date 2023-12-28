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28/12/2023

2024十二星座運程預測1：白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女座留意！塔羅師美子分析：邊個今年易成功創業？邊個有小人說三道四？這兩個星座要小心惹伴侶反感！

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Text: Tiffany Chan

　　眨眼間，2023年又來到尾聲，不知道大家今年自覺過得如何？可能多了出國旅行、見識增廣，或者升職加薪、轉工轉行，在事業上衝刺一番；亦有機會發生求婚、結婚等美好的人生大事，無論如何，希望各位都可以抱住期待以迎接新一年。

 

　　DIVA特意請來身心靈塔羅師美子以塔羅牌從財運、事業運及愛情運三個方面，為12星座預測2024年運程，今集會講到白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座，想知道哪一個星座事業運高企、邁向國際；哪一個星座愛情運強，與伴侶特別有默契？想知道自己來年運程如何？快啲睇片！

 

塔羅師美子

Facebook：Meipaper 身心靈塔羅師美子

Instagram：@meipaper.meipaper

 

　　身心靈塔羅師美子擁有多年的塔羅、能量療癒經驗，5年前開始全職做塔羅師並傳授教學，亦曾經在報紙雜誌撰寫塔羅占卜專欄，致力推動大眾身心靈發展。

 

　　今集星座運程預測，會先分享白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座及處女座。

 

 

下頁繼續睇詳盡星座運程預測！

 

 

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