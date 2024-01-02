舞蹈詩劇《只此青綠》：以青綠重現青春，以展卷人視角走進王希孟的內心！

「盛唐以後在文化裡慢慢消逝的青春的嚮往，又在王希孟的畫裡發出亮光。」這幅發出亮光的畫，正是北宋畫家王希孟唯一一幅存世之作《千里江山圖》。畫作長20米，以群青和石綠顏料入畫，色調如寶石般閃爍，而王希孟畫下它時，才18歲。

作家蔣勳在《雲淡風輕：談東方美學》一書中，以「揮霍青綠，像揮霍自己的青春」來形容這幅畫——「王希孟的重青綠是青春之歌，富貴濃鬱，明豔顧盼，像一曲青年的重金屬音樂，讓人耳目為之一亮。」而遇見這佳作，陳丹青直接用腦袋抵在展櫃的玻璃上，去描繪他看觀看此畫的情形。《千里江山圖》無疑是絕唱，因此多年來，啟發了不同界別的人，以不同媒介詮釋這靈感之作，有些借科技讓畫作動起來，有些則以舞作畫，為它注入另類精神。

2022年，舞蹈詩劇《只此青綠》首次亮相，隨後更展開了逾400場的巡演。在送別2023年、迎來2024年之際，《只此青綠》也來到了香港，於香港文化中心與觀眾見面。《只此青綠》由故宮博物院、中國東方演藝集團和人民網股份有限公司製作，由80後中國舞劇編導周莉亞和韓真負責此舞的總編導。

舞劇《只此青綠》以時空交錯的敘事手法講述一位現代故宮研究員，穿越來到千年前的宋代、來到王希孟即將完成《千里江山圖》之時。舞劇以展卷人的視角，走進王希孟的內心世界。將靜態畫作轉化為動態舞蹈，故事或許最容易成為連接兩者的一條主線。但相較於同樣來自宋代的《清明上河圖》，《千里江山圖》似乎並沒有過多的人物故事或市井題材發揮，因此，直接複述並此舞劇的首選。編導周莉亞和韓真以詩意與意象淡化敘事，從七個篇章——展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫，展示千古名畫的創作歷程與難能工藝，將二維的畫作立體化，多視角閱讀和欣賞來自千年前的名作，將文化傳承。

《只此青旅》預告片





《只此青綠》

日期：2024年1月5日至7日

時間：下午2時30分（1月7日）、晚上7時30分

地點：香港文化中心大劇院 九龍尖沙咀梳士巴利道10號

票價：200元、320元、420元、520元及620元

購票可按此處查詢。

*每場演出長約2小時，包括中場休息15分鐘。觀眾務請準時入座，遲到及中途離座者須待適當時候方可入座。